Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan dehşeti: Durdurulacağını anlayınca bıçakla saldırdı
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde polis denetimi sırasında durdurulacağını anlayan yabancı uyruklu Maher A, bir anda yanındaki kişiyi bıçakladı. Olayı gören polis memuru da şüpheliyi gözaltına almak isterken bıçaklandı. Polis ile bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Kısa sürede yakalanan saldırgan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Esenyurt’ta polis ve bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı.Olay, dün Mehterçeşme Mahallesi’nde meydana geldi.