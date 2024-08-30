Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan dehşeti: Durdurulacağını anlayınca bıçakla saldırdı

Edinilen bilgiye göre, denetim sırasında durdurulacağını fark eden yabancı Maher A, henüz bilinmeyen nedenle yanındaki A.D’ye bıçakla saldırarak yaraladı.

Olayı gören polis memuru B.B. ise saldırgana müdahale etmeye çalıştığı sırada bıçaklandı.

Şüpheli, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtı.