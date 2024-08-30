Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan dehşeti: Durdurulacağını anlayınca bıçakla saldırdı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde polis denetimi sırasında durdurulacağını anlayan yabancı uyruklu Maher A, bir anda yanındaki kişiyi bıçakladı. Olayı gören polis memuru da şüpheliyi gözaltına almak isterken bıçaklandı. Polis ile bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan olay yerinden kaçtı. Kısa sürede yakalanan saldırgan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan dehşeti: Durdurulacağını anlayınca bıçakla saldırdı - 1

Esenyurt’ta polis ve bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün Mehterçeşme Mahallesi’nde meydana geldi.

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Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan dehşeti: Durdurulacağını anlayınca bıçakla saldırdı - 2

Edinilen bilgiye göre, denetim sırasında durdurulacağını fark eden yabancı Maher A, henüz bilinmeyen nedenle yanındaki A.D’ye bıçakla saldırarak yaraladı.

Olayı gören polis memuru B.B. ise saldırgana müdahale etmeye çalıştığı sırada bıçaklandı.

Şüpheli, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtı.

Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan dehşeti: Durdurulacağını anlayınca bıçakla saldırdı - 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis memuru B.B. ve A.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt’ta bıçaklı saldırgan dehşeti: Durdurulacağını anlayınca bıçakla saldırdı - 4

Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından izine ulaşılan şüpheli Maher A. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen saldırgan, tutuklandı.
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