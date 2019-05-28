Esenyurt'ta bıçaklı, satırlı, sandalyeli kavga
DHA
İstanbul'da Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçak, satır ve sandalyenin de kullanıldığı kavgada dehşet dolu anlar yaşandı.
-
1
Olay geçtiğimiz perşembe günü Esenyurt ilçesi Merkez Mahallesi 1105 Sokak'ta meydana geldi.
-
2Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi olan Suriyeli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
-
3Kavga sırasında 300 lira borcunu ödemediği iddia edilen Suriyeli 4 yerinden bıçaklandı.
-
4Yaralı bir şekilde sokakta bulunan kasaba giren ismi öğrenilemeyen Suriyeli genç kasaptan aldığı satırla dışarı çıkarak kavga ettiği kişileri bir süre kovaladı.
-
5Bu sırada bir kişi, gencin kafasına sandalye ile vurdu. Dehşet anları esnafın araya girmesiyle son buldu.
-
6Yaralı genç kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Dehşet dolu anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.
-
7
-
8
-
9