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Esenyurt'ta bıçaklı, satırlı, sandalyeli kavga

DHA

İstanbul'da Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçak, satır ve sandalyenin de kullanıldığı kavgada dehşet dolu anlar yaşandı.

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    Olay geçtiğimiz perşembe günü Esenyurt ilçesi Merkez Mahallesi 1105 Sokak'ta meydana geldi.

    O ANLAR KAMERADA

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    Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi olan Suriyeli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
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    Kavga sırasında 300 lira borcunu ödemediği iddia edilen Suriyeli 4 yerinden bıçaklandı.
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    Yaralı bir şekilde sokakta bulunan kasaba giren ismi öğrenilemeyen Suriyeli genç kasaptan aldığı satırla dışarı çıkarak kavga ettiği kişileri bir süre kovaladı.
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    Bu sırada bir kişi, gencin kafasına sandalye ile vurdu. Dehşet anları esnafın araya girmesiyle son buldu.
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    Yaralı genç kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Dehşet dolu anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.
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