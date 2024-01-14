Esenyurt’ta bir gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt’ta bir gecede iki aynı sokakta olmak üzere 3 kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 1 kişi yaralandı. Polis saldırganları arıyor.

Esenyurt’ta bir gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı - 1

Esenyurt’ta bir gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi.

İlk iki saldırı Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı.

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi 456. Sokak'ta, saat 00.30 sıralarında, iddiaya göre plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil karşılıklı bulunan iki kahvehanenin olduğu noktada durdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Esenyurt’ta bir gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı - 2

Otomobilden inen şüpheli, kahvehanelere ateş etmeye başladı. Kahvehanelerden birine 4, diğerine ise 7 kurşun isabet etti.

Saldırı anında pencerelerden dağılan cam parçaları, bir kişinin yüzünü kesti.
Esenyurt’ta bir gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı - 3

Saldırı, kahvehanede bulunan kişilerin panik olmasına neden olurken 4 kurşunun isabet ettiği kahvehanenin saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt’ta bir gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı - 4

AYNI GECE 3 SİLAHLI SALDIRI

Diğer bir saldırı ise 05.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi’ndeki Büyükayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

İddiaya göre, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil karşılıklı bulunan iki kahvehanenin olduğu noktada durdu.

Esenyurt’ta bir gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı - 5

Otomobilden inen şüpheli saldırgan kahvehaneye ateş etmeye başladı.

Kahvehanenin kapalı olması büyük bir facianın önüne geçerken İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Esenyurt’ta bir gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı - 6

Saldırganların olay yerine geldiği görüntüler, güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, şüphelilerin aynı kişiler olup olmadığı araştırılıyor.

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