Esenyurt’ta bir gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
İstanbul Esenyurt’ta bir gecede iki aynı sokakta olmak üzere 3 kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 1 kişi yaralandı. Polis saldırganları arıyor.
Esenyurt’ta bir gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi.
İlk iki saldırı Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı.Esenyurt Balıkyolu Mahallesi 456. Sokak'ta, saat 00.30 sıralarında, iddiaya göre plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil karşılıklı bulunan iki kahvehanenin olduğu noktada durdu.