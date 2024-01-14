Esenyurt’ta bir gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı

AYNI GECE 3 SİLAHLI SALDIRI

Diğer bir saldırı ise 05.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi’ndeki Büyükayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

İddiaya göre, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil karşılıklı bulunan iki kahvehanenin olduğu noktada durdu.