Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler dahil oldu | 1 kişi silahla, 2 kişi döner bıçağıyla yaralandı
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sokakta oynayan çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. Silah ve döner bıçağının kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle mahalleye özel harekat ve çevik kuvvet polisleri sevk edildi.
Esenyurt’a bağlı Pınar Mahallesi’nde sokakta oynayan çocukların kavga ettiğini gören iki aile arasında tartışma yaşandı.
Saat 15.30 sıralarında meydana gelen olay büyüyerek silah ve döner bıçağının kullanıldığı kavgaya dönüştü.