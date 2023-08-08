Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler dahil oldu | 1 kişi silahla, 2 kişi döner bıçağıyla yaralandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sokakta oynayan çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. Silah ve döner bıçağının kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle mahalleye özel harekat ve çevik kuvvet polisleri sevk edildi.

Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler dahil oldu | 1 kişi silahla, 2 kişi döner bıçağıyla yaralandı - 1

Esenyurt’a bağlı Pınar Mahallesi’nde sokakta oynayan çocukların kavga ettiğini gören iki aile arasında tartışma yaşandı.

Saat 15.30 sıralarında meydana gelen olay büyüyerek silah ve döner bıçağının kullanıldığı kavgaya dönüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler dahil oldu | 1 kişi silahla, 2 kişi döner bıçağıyla yaralandı - 2

Kavga esnasında taraflardan biri silahla havaya ateş etmeye başladı.

Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler dahil oldu | 1 kişi silahla, 2 kişi döner bıçağıyla yaralandı - 3

Ailelerin kavgasını gören mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen özel harekât ve çevik kuvvet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler dahil oldu | 1 kişi silahla, 2 kişi döner bıçağıyla yaralandı - 4

Kavgaya karışan ailelerden 1 kişi silahla, 2 kişi ise döner bıçağıyla boynundan yaralandı.

Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler dahil oldu | 1 kişi silahla, 2 kişi döner bıçağıyla yaralandı - 5

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler dahil oldu | 1 kişi silahla, 2 kişi döner bıçağıyla yaralandı - 6

Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler dahil oldu | 1 kişi silahla, 2 kişi döner bıçağıyla yaralandı - 7
Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler dahil oldu | 1 kişi silahla, 2 kişi döner bıçağıyla yaralandı - 8
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