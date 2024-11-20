Esenyurt'ta dehşet: Kardeşine önce çekiçle saldırdı ardından defalarca ateş edip öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kardeşine önce çekiçle saldırdı ardından silahla vurarak öldürdü. Şahıs daha sonra çocuklarını alarak evine kapandı. Özel harekât ekiplerinin müdahalesiyle ikna edilen şüpheli, silahını poşete koyarak ip ile aşağı sarkıtarak teslim oldu.

Esenyurt'ta dehşet: Kardeşine önce çekiçle saldırdı ardından defalarca ateş edip öldürdü - 1

Olay, saat 22.30 sıralarında Sultaniye Mahallesi 641. Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İlhan S. (43), kardeşi Barış S. (40) ile tartışmaya başladı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Esenyurt'ta dehşet: Kardeşine önce çekiçle saldırdı ardından defalarca ateş edip öldürdü - 2

Tartışma kısa sürede büyüdü ve İlhan S. , yanında taşıdığı silahla kardeşine defalarca ateş etti. Olay sonrası İlhan S. , silahıyla birlikte aynı sokakta bulunan evine giderek çocuklarıyla birlikte kendini kilitledi.

Esenyurt'ta dehşet: Kardeşine önce çekiçle saldırdı ardından defalarca ateş edip öldürdü - 3

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Barış S. , vücudundaki dört kurşun yarası nedeniyle hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta dehşet: Kardeşine önce çekiçle saldırdı ardından defalarca ateş edip öldürdü - 4

Dört katlı binanın üçüncü katındaki evinde çocuklarıyla birlikte teslim olmayı reddeden İlhan S. , bölgeye sevk edilen özel harekât ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edildi.

Esenyurt'ta dehşet: Kardeşine önce çekiçle saldırdı ardından defalarca ateş edip öldürdü - 5

İlhan S., silahını bir poşete koyup ip yardımıyla aşağı sarkıtarak polis ekiplerine teslim etti. Şüpheli, özel harekât ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı ve karakola götürüldü.

Esenyurt'ta dehşet: Kardeşine önce çekiçle saldırdı ardından defalarca ateş edip öldürdü - 6

Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta ve şüphelinin evinde detaylı inceleme yaptı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Esenyurt'ta dehşet: Kardeşine önce çekiçle saldırdı ardından defalarca ateş edip öldürdü - 7
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