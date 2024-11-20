Esenyurt'ta dehşet: Kardeşine önce çekiçle saldırdı ardından defalarca ateş edip öldürdü
İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kardeşine önce çekiçle saldırdı ardından silahla vurarak öldürdü. Şahıs daha sonra çocuklarını alarak evine kapandı. Özel harekât ekiplerinin müdahalesiyle ikna edilen şüpheli, silahını poşete koyarak ip ile aşağı sarkıtarak teslim oldu.
Olay, saat 22.30 sıralarında Sultaniye Mahallesi 641. Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İlhan S. (43), kardeşi Barış S. (40) ile tartışmaya başladı.