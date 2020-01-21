Esenyurt'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Haramidere TEM Bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde seyir halinde olan Gökhan Ö. yönetimindeki hafriyat kamyonu, virajı alamayarak devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Haramidere bağlantı yolu Ankara istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.