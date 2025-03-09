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Esenyurt'ta eski sevgili dehşeti: Dayak, şantaj ve tehdit!

Esenyurt'ta yaşayan 26 yaşındaki Hatice Karaçam, eski sevgilisinin evini bastığını, dakikalarca dövdüğünü ve tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Esenyurt'ta eski sevgili dehşeti: Dayak, şantaj ve tehdit! - 1

Hatice Karaçam 2024 yılıunda galerici Cem Y. ile tanışıp sevgili oldu. İddiaya göre ilişkilerinin 4'üncü ayında Cem Y., Karaçam’a şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine Karaçam sevgilisinden ayrıldı. Cem Y., Karaçam ile sevgiliyken çektiği fotoğraflarla tehdit ederek şantaj yapmaya başladı. Küfür ve hakaretlere uğrayan Karaçam’ın evi, Cem Y. tarafından basıldı. Cem. Y.'nin kapıyı kırarak, içeri girdiğini söyleyen Karaçam, dakikalarca dayak yediğini ileri sürdü.

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Esenyurt'ta eski sevgili dehşeti: Dayak, şantaj ve tehdit! - 2

Genç kadın, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Cem Y.’ye ifadesinin alınmasının ardından "Tehdit-hakaret", "Kasten yaralama", "Konut dokunulmazlığının ihlali" ve "Mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Cem Y., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta eski sevgili dehşeti: Dayak, şantaj ve tehdit! - 3

"ŞİDDET ARTARAK DEVAM ETTİ"

İddiaya göre Cem Y., ailesinin yanına taşınan Karaçam’ı tehdit etmeye devam etti. Elindeki fotoğraflarla şantaj yapmaya devam eden Cem Y. ile Karaçam yeniden görüşmeye başladı. Ancak tekrar şiddet görmeye başlayınca Karaçam tekrar Cem Y.’den ayrıldı. Yaklaşık 3 aydır psikolojik ve sözlü şiddet gördüğünü öne süren Karaçam, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

Esenyurt'ta eski sevgili dehşeti: Dayak, şantaj ve tehdit! - 4

"TEHDİT VE ŞANTAJA UĞRUYORUM"

Tehdit ve şantajan devam ettiğini söyleyen Hatice Karaçam, "Başıma birşey gelirse bundan Cem Y. sorumludur. Ben ailem, yakın arkadaşlarım ve kedim bile tehdit ediliyoruz. Benim yakın arkadaşlarıma benim fotoğrafların atılıyor, ben şantaj ve tehdite uğramak zorunda kalıyorum." diye konuştu.

İçerisinde kızların uygunsuz görüntü ve fotoğraflarının olduğu bir USB belleği olduğunu ileri süren Karaçam, "Benim bu kadar şantaja maruz kalmamın sebebi, bana yaptıklarını eski kız arkadaşlarına da yaptıklarını kanıtlı bir şekilde ortaya çıkarmam. Belleği ondan aldım. USB'nin bende olduğunu bildiği için beni tehdit ve şantajla susturabileceğini düşündü." dedi.

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