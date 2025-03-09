Esenyurt'ta eski sevgili dehşeti: Dayak, şantaj ve tehdit!

"TEHDİT VE ŞANTAJA UĞRUYORUM"

Tehdit ve şantajan devam ettiğini söyleyen Hatice Karaçam, "Başıma birşey gelirse bundan Cem Y. sorumludur. Ben ailem, yakın arkadaşlarım ve kedim bile tehdit ediliyoruz. Benim yakın arkadaşlarıma benim fotoğrafların atılıyor, ben şantaj ve tehdite uğramak zorunda kalıyorum." diye konuştu.



İçerisinde kızların uygunsuz görüntü ve fotoğraflarının olduğu bir USB belleği olduğunu ileri süren Karaçam, "Benim bu kadar şantaja maruz kalmamın sebebi, bana yaptıklarını eski kız arkadaşlarına da yaptıklarını kanıtlı bir şekilde ortaya çıkarmam. Belleği ondan aldım. USB'nin bende olduğunu bildiği için beni tehdit ve şantajla susturabileceğini düşündü." dedi.