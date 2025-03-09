Esenyurt'ta eski sevgili dehşeti: Dayak, şantaj ve tehdit!
Esenyurt'ta yaşayan 26 yaşındaki Hatice Karaçam, eski sevgilisinin evini bastığını, dakikalarca dövdüğünü ve tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Hatice Karaçam 2024 yılıunda galerici Cem Y. ile tanışıp sevgili oldu. İddiaya göre ilişkilerinin 4'üncü ayında Cem Y., Karaçam’a şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine Karaçam sevgilisinden ayrıldı. Cem Y., Karaçam ile sevgiliyken çektiği fotoğraflarla tehdit ederek şantaj yapmaya başladı. Küfür ve hakaretlere uğrayan Karaçam’ın evi, Cem Y. tarafından basıldı. Cem. Y.'nin kapıyı kırarak, içeri girdiğini söyleyen Karaçam, dakikalarca dayak yediğini ileri sürdü.