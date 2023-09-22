Esenyurt'ta kedi için silahlı çatışma: Yoldan geçen kurye vuruldu

E.Ç. ve B.B. bir süre tartışırken, B.B.'nin babası S.Ş.B. araya girdi. E.Ç. biraz uzaklaştıktan sonra tabanca ile tartıştığı baba ve oğluna ateş etmeye başladı. Baba S.Ş.B. silahla karşılık verince yoldan geçen motosikletli kuryeye silahtan çıkan bir mermi isabet etti.