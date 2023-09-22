Esenyurt'ta kedi için silahlı çatışma: Yoldan geçen kurye vuruldu
İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, çaldığı Scottish Fold cinsi kedinin sahibinden para talep etti. Olaya kedi sahibinin komşularının da dahil olmasıyla silahlı çatışma çıktı. Mermilerden biri yoldan geçen kuryeye isabet etti. Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.
Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2051. Sokak'ta dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu kişinin bakkal dükkanında baktığı Scottish Fold cinsi kedi, E.Ç. tarafından 13 Eylül'de sabah saatlerinde çalındı.