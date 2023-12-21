Esenyurt'ta köpüklü dere tedirginliği
İstanbul Haramidere'ye karıştığı iddia edilen kimyasallar suda köpüklere neden oldu. Boya ve plastik gibi sanayi tesislerinin önünden geçen dereden çevreye zaman zaman kötü kokular yayıldığı da belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), köpüklenmeyle ilgili inceleme yapıldığını bildirdi.
Esenyurt Haramidere'ye Kıraç'ta karıştığı iddia edilen kimyasallar, suda köpüklerin oluşmasına neden oldu. Çevrede yaşayanlar, dereden zaman zaman kötü kokuların yayıldığını öne sürerek, sorunun çözülmesini istedi.