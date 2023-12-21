Esenyurt'ta köpüklü dere tedirginliği

İstanbul Haramidere'ye karıştığı iddia edilen kimyasallar suda köpüklere neden oldu. Boya ve plastik gibi sanayi tesislerinin önünden geçen dereden çevreye zaman zaman kötü kokular yayıldığı da belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), köpüklenmeyle ilgili inceleme yapıldığını bildirdi.

Esenyurt'ta köpüklü dere tedirginliği - 1

Esenyurt Haramidere'ye Kıraç'ta karıştığı iddia edilen kimyasallar, suda köpüklerin oluşmasına neden oldu. Çevrede yaşayanlar, dereden zaman zaman kötü kokuların yayıldığını öne sürerek, sorunun çözülmesini istedi.

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Esenyurt'ta köpüklü dere tedirginliği - 2

Boya ve plastik gibi ağır sanayi fabrikaları önünden geçen derede oluşan köpükler, görüntülere yansıdı.

Esenyurt'ta köpüklü dere tedirginliği - 3

"HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ SAĞLIK''

Ortaya çıkan görüntüden duyduğu rahatsızlığı ifade eden çevre sakini Haydar Kantar, ''Kanalizasyonların 4'te 3'ü buraya akıyor zaten. Gelen pislikler de buradan geçiyor. Pis kokudan geçilmiyor.'' dedi.

Esenyurt'ta köpüklü dere tedirginliği - 4

"BÜYÜK İHTİMAL KİMYASAL ATIKLARDAN KAYNAKLANIYOR"

Uzun yıllardır Esenyurt'ta yaşadığını dile getiren Osman Kaplaner ise şöyle konuştu:

''Sürekli bu Kıraç'taki dereden kaynaklanan koku, özellikle yaz aylarında oluyor. Dere üzerinde oturduğumuz için sürekli bu kokudan rahatsız oluyoruz. Bazen geceleri kimyasal atık, mazot gibi atıklar gönderdikleri için sürekli bu koku evdeki giderlerden hissediliyor. 

Esenyurt'ta köpüklü dere tedirginliği - 5

Bazen de dereden köpük geliyor, hatta köpük yollara taşıyor. Köpükler büyük ihtimal fabrikalardan gönderilen kimyasal atıklardan kaynaklı bir etkileşim oluşuyor.''

İBB ise köpüklenmeyle ilgili inceleme yapıldığını belirtti.

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