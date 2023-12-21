Esenyurt'ta köpüklü dere tedirginliği

"BÜYÜK İHTİMAL KİMYASAL ATIKLARDAN KAYNAKLANIYOR"

Uzun yıllardır Esenyurt'ta yaşadığını dile getiren Osman Kaplaner ise şöyle konuştu:

''Sürekli bu Kıraç'taki dereden kaynaklanan koku, özellikle yaz aylarında oluyor. Dere üzerinde oturduğumuz için sürekli bu kokudan rahatsız oluyoruz. Bazen geceleri kimyasal atık, mazot gibi atıklar gönderdikleri için sürekli bu koku evdeki giderlerden hissediliyor.