Esenyurt’ta 4 katlı binada yangın

Esenyurt'ta 4 katlı binanın altındaki ev tekstil ürünleri satılan iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 13.06.2022 - 02:35 | Son Güncelleme : 13.06.2022 - 03:26

Esenyurt’ta 4 katlı binada yangın - 1

’ta 4 katlı binanın altındaki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Esenyurt’ta 4 katlı binada yangın - 2

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 582. Sokakta bulunan 4 katlı binanın altındaki ev tekstil ürünleri satılan iş yerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenyurt’ta 4 katlı binada yangın - 3

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken alevler kısa sürede bütün binayı sardı.

Esenyurt’ta 4 katlı binada yangın - 4

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Esenyurt’ta 4 katlı binada yangın - 5

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esenyurt’ta 4 katlı binada yangın - 6
Esenyurt’ta 4 katlı binada yangın - 7
Esenyurt’ta 4 katlı binada yangın - 8
Esenyurt’ta 4 katlı binada yangın - 9

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