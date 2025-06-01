Esenyurt'ta olaylı gece: Kayınvalidesi rahatsızlanan damat içeri alınmadı, site ayağa kalktı
Esenyurt'ta kayınvalidesi rahatsızlanan damat, kaydı olmadığı gerekçesiyle aracıyla siteye alınmayınca ortalık karıştı. Güvenlik görevlileri ile içeri girmek isteyen kişinin birbirine girdiği anlar, site sakinleri tarafından kaydedildi.
Esenyurt'ta bir sitede gece saatlerinde olay çıktı.
Kavga, gece 01.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, kayınvalidesi rahatsızlanan damat, kendisini hastaneye götürmek için kamyoneti ile siteye geldi.