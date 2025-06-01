Esenyurt'ta olaylı gece: Kayınvalidesi rahatsızlanan damat içeri alınmadı, site ayağa kalktı

Esenyurt'ta kayınvalidesi rahatsızlanan damat, kaydı olmadığı gerekçesiyle aracıyla siteye alınmayınca ortalık karıştı. Güvenlik görevlileri ile içeri girmek isteyen kişinin birbirine girdiği anlar, site sakinleri tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta olaylı gece: Kayınvalidesi rahatsızlanan damat içeri alınmadı, site ayağa kalktı - 1

Esenyurt'ta bir sitede gece saatlerinde olay çıktı.

Kavga, gece 01.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, kayınvalidesi rahatsızlanan damat, kendisini hastaneye götürmek için kamyoneti ile siteye geldi.

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Esenyurt'ta olaylı gece: Kayınvalidesi rahatsızlanan damat içeri alınmadı, site ayağa kalktı - 2

Güvenlik görevlileri hem aracın kaydının olmadığını, hem de sitenin içerisine kamyonetle girmenin yasak olduğunu söyleyerek damadı içeriye almadı.

Bunun üzerine damatla güvenlikler arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık karıştı.

Esenyurt'ta olaylı gece: Kayınvalidesi rahatsızlanan damat içeri alınmadı, site ayağa kalktı - 3

Aile ile güvenlikler arasında arbede yaşanırken yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde, kaynanasını hastaneye götürmek için siteye kamyonetiyle girmek isteyen adamla güvenliklerin tartıştığı ve olayın büyümesiyle tarafların birbirine girdiği anlar yer aldı.

Esenyurt'ta olaylı gece: Kayınvalidesi rahatsızlanan damat içeri alınmadı, site ayağa kalktı - 4

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilen taraflar bir süre sonra dağıldı.

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