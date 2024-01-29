Esenyurt’ta rezidans hırsızlarına suçüstü

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit ederken, aynı bölgede başka bir binaya girerek hırsızlık yapmaya çalışan iki kadın şüpheli güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yapılan incelemede yakalananların aranan şüpheliler olduğu ortaya çıktı.