Esenyurt’ta rezidans hırsızlarına suçüstü
İstanbul Esenyurt’ta rezidanslara girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı. Esenyurt’ta girdikleri binada, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edilen Ayşe Ç.’nin daha önceden 29 suç kaydı olduğu belirlendi. İki hırsızın, bina içinde dolaşırken yakalandıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Esenyurt’ta rezidans hırsızları, güvenlik görevlileri tarafından suçüstü yakalanıp, polise teslim edildi.
İlçeye bağlı Zafer Mahalesi’nde 17 Ocak günü doktor A.E.’nin evine giren hırsızlar, 258 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çaldı.Aynı bina içinde hırsızlar, öğretmen S.A.’nın da yaşadığı daireye girerek 200 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldı.