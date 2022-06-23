Esenyurt'ta rezidansa dolar baskını

Esenyurt'ta sahte dolar imal edildiği belirlenen rezidansa baskın yapıldı. Baskında piyasaya sürülmek üzere olan sahte 3 milyon dolar ele geçirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.06.2022 - 10:50

Esenyurt'ta rezidansa dolar baskını - 1

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'ta rezidansa dolar baskını - 2

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt içi ve yurt dışında piyasaya sürmek üzere sahte dolar imal ettiği değerlendirilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Esenyurt'ta rezidansa dolar baskını - 3

Sahte dolarları Esenyurt'taki bir rezidansta imal ettiği belirlenen şüpheli S.K, teknik ve fiziki takibe alındı.

Daha sonra adrese baskın yapan ekipler, şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Esenyurt'ta rezidansa dolar baskını - 4

Dairede yapılan aramalarda 3 milyon dolarlık sahte dövizin yanı sıra bilgisayar ve yazıcı düzeneği, para sayma makinesi, serigrafi tezgahı, kızılötesi para kontrol cihazı ile sahte para basımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Esenyurt'ta rezidansa dolar baskını - 5

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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