Esenyurt’ta silahlar patladı, düğün yarım kaldı | Damat tepkili: “500 bin lira harcamıştım”

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaralandı. Olayın yaşandığı sokakta düğünleri olan bir çiftin düğünleri yarım kalırken, düğün için 500 bin lira harcadığını söyleyen damat, “2 el silah sesi geldi. Ondan sonra benim düğünüm dağıldı. Olan benim düğünüme oldu. Perişan olduk.” dedi.

Esenyurt’ta silahlar patladı, düğün yarım kaldı | Damat tepkili: “500 bin lira harcamıştım” - 1

Esenyurt’ta iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü, o esnada aynı sokakta yapılan düğün yarım kaldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi’ndeki 1203. Sokak’ta meydana geldi.

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Esenyurt’ta silahlar patladı, düğün yarım kaldı | Damat tepkili: “500 bin lira harcamıştım” - 2

GELİN FENALAŞTI

İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahlı kavga, iddiaya göre aynı sokakta evlenen Obuz çiftinin düğününü de etkiledi.

Silahlardan çıkan kurşunlar kardeş Hamdullah B. ile Beytullah B’ye isabet ederken, gelin Obuz fenalaştı.

Esenyurt’ta silahlar patladı, düğün yarım kaldı | Damat tepkili: “500 bin lira harcamıştım” - 3

Silahlı kavga sokak aralarında da bir süre devam etti.

Öfkeli iki grup arasındaki kovalamaca 1183. Sokak’ta da sürdü.

Silahlı kovalamaca sırasında Beytullah B. ve Hamdullah B. yaralandı.

Esenyurt’ta silahlar patladı, düğün yarım kaldı | Damat tepkili: “500 bin lira harcamıştım” - 4

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt’ta silahlar patladı, düğün yarım kaldı | Damat tepkili: “500 bin lira harcamıştım” - 5

DAMAT TEPKİLİ: 500 BİN LİRA HARCAMIŞTIM

“2 tane silah sesi geldi. Ondan sonra benim düğünüm dağıldı ama benim düğünümle alakası olmayan birşey, olan bizim düğünümüze oldu.” diyen damat Umut Obuz, “500 bin lira para harcadım düğünüme kınamı bile vuramadım. Ben düğünümü çok güzel hayal etmiştim.” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

Esenyurt’ta silahlar patladı, düğün yarım kaldı | Damat tepkili: “500 bin lira harcamıştım” - 6

Obuz, “Balayına gidecektik bugün, o yalan oldu ondan sonra kına yapılamadı. Düğünüm kan revan içinde oldu, perişan olduk. Olan benim düğünüme oldu. Eşimin durumu şu an iyi dün bayağı bir kötüydü ama şu an iyiyiz ikimiz de.” ifadelerini kullandı.

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