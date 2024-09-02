Esenyurt’ta silahlar patladı, düğün yarım kaldı | Damat tepkili: “500 bin lira harcamıştım”
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaralandı. Olayın yaşandığı sokakta düğünleri olan bir çiftin düğünleri yarım kalırken, düğün için 500 bin lira harcadığını söyleyen damat, “2 el silah sesi geldi. Ondan sonra benim düğünüm dağıldı. Olan benim düğünüme oldu. Perişan olduk.” dedi.
Esenyurt’ta iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü, o esnada aynı sokakta yapılan düğün yarım kaldı.Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi’ndeki 1203. Sokak’ta meydana geldi.