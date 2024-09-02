Esenyurt’ta silahlar patladı, düğün yarım kaldı | Damat tepkili: “500 bin lira harcamıştım”

DAMAT TEPKİLİ: 500 BİN LİRA HARCAMIŞTIM

“2 tane silah sesi geldi. Ondan sonra benim düğünüm dağıldı ama benim düğünümle alakası olmayan birşey, olan bizim düğünümüze oldu.” diyen damat Umut Obuz, “500 bin lira para harcadım düğünüme kınamı bile vuramadım. Ben düğünümü çok güzel hayal etmiştim.” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.