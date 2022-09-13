Esenyurt'ta taciz şüphelisine meydan dayağı

İstanbul Esenyurt'ta bir kadını mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi, kadının eşi ve akrabaları tarafından mesaj yazılarak buluşmaya davet edildi. Buluşma yerine gelen kişi, kadının kocası ve yakınları tarafından tekme, yumruk ve demir sopalarla dövüldü.

Haberler - DHA 13.09.2022 - 11:05

Esenyurt'ta taciz şüphelisine meydan dayağı - 1

'da eşinin başka bir adam tarafından taciz edildiğini duyan koca durumu akrabalarına anlattı. 

Esenyurt'ta taciz şüphelisine meydan dayağı - 2

Kadının eşi, taciz şüphelisine, karısının telefonundan mesaj atıp kafede buluşma teklif etti.

Buluşma yerine erken gelen kadının kocası ve akrabaları, kısa bir süre sonra kafenin önünü gelen kişiyi yakalayarak dövmeye başladı.

Esenyurt'ta taciz şüphelisine meydan dayağı - 3

Esenyurt ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana gelen olayda yaklaşık 10 kişilik grup, tekme, yumruk ve demir sopalarla tuzağa düşürdükleri kişiyi dövdü.

Esenyurt'ta taciz şüphelisine meydan dayağı - 4

Feci şekilde dövülen kişi daha sonra kadının akrabaları tarafından bırakıldı ve olay yerinden uzaklaştı.

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