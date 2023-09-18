Esenyurt’ta trafikte çekiçli saldırı (Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı)
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan yol tartışması, çekiçli saldırıya dönüştü. Bir kişi, karşı tarafa çekiçle saldırıp, otomobile zarar verdi. Büyüyen kavga sonrası olay yerine sevk edilen ekipler, defalarca havaya ateş açmak zorunda kaldı.
Esenyurt’ta yol kavgası, çekiçli saldırıya dönüştü.
Olay, dün akşam saatlerinde Balıkyolu Mahallesi’nde meydana geldi.İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki iki araç sürücü arasında yol tartışması çıktı. Araçtan inen taraflar arasında gerginlik büyüyerek kavgaya dönüştü.