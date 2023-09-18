Esenyurt’ta trafikte çekiçli saldırı (Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı)

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan yol tartışması, çekiçli saldırıya dönüştü. Bir kişi, karşı tarafa çekiçle saldırıp, otomobile zarar verdi. Büyüyen kavga sonrası olay yerine sevk edilen ekipler, defalarca havaya ateş açmak zorunda kaldı.

Esenyurt’ta trafikte çekiçli saldırı (Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı) - 1

Esenyurt’ta yol kavgası, çekiçli saldırıya dönüştü.

Olay, dün akşam saatlerinde Balıkyolu Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki iki araç sürücü arasında yol tartışması çıktı. Araçtan inen taraflar arasında gerginlik büyüyerek kavgaya dönüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Esenyurt’ta trafikte çekiçli saldırı (Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı) - 2

Caddede ortalık adeta birbirine girerken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurt’ta trafikte çekiçli saldırı (Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı) - 3

O sırada taraflardan biri eline aldığı çekiçle kavga ettiği sürücüye saldırdı.

Esenyurt’ta trafikte çekiçli saldırı (Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı) - 4

Sinirli adam daha sonra karşı tarafın aracının yanına giderek camlarına çekiçle vurmaya başladı.

Polis ekipleri, tarafları dağıtmak için havaya ateş etti.
Esenyurt’ta trafikte çekiçli saldırı (Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı) - 5

Caddede bulunan vatandaşlar olanları korku içinde seyrederken kavga bir süre sonra sona erdi.

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