Esenyurt'ta yine aynı manzara! 36 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza

Esenyurt'ta gün boyu çeşitli yerlerde sürdürülecek denetimler trafikte başladı. Bu sabah erken saatlerde ilçenin farklı noktalarında oluşturulan denetim noktalarında toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak sosyal mesafe ve maske kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Esenyurt'ta durdurulan bir minibüste belirlenenden fazla yolcu taşındığı tespit edildi. 12 olması gereken yolcu sayısının 36 olması nedeniyle minibüs şoförüne ceza kesildi.