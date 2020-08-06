Esenyurt'ta yine aynı manzara! 36 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza

Esenyurt'ta corona virüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. 36 yolcu taşıyan minibüs şoförüne ceza kesildi.

DHA 06.08.2020 - 09:00

Esenyurt'ta yine aynı manzara! 36 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza - 1
Esenyurt'ta gün boyu çeşitli yerlerde sürdürülecek denetimler trafikte başladı. Bu sabah erken saatlerde ilçenin farklı noktalarında oluşturulan denetim noktalarında toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak sosyal mesafe ve maske kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi.
Esenyurt'ta yine aynı manzara! 36 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza - 2
Belirlenenden fazla yolcu alan araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, ayaktaki fazla yolcular araçlardan indirildi.
Esenyurt'ta yine aynı manzara! 36 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza - 3
Esenyurt'ta durdurulan bir minibüste belirlenenden fazla yolcu taşındığı tespit edildi. 12 olması gereken yolcu sayısının 36 olması nedeniyle minibüs şoförüne ceza kesildi.
Esenyurt'ta yine aynı manzara! 36 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza - 4
Esenyurt'ta yine aynı manzara! 36 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza - 5
Esenyurt'ta yine aynı manzara! 36 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza - 6
Esenyurt'ta yine aynı manzara! 36 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza - 7
Esenyurt'ta yine aynı manzara! 36 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza - 8

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