Esenyurt’ta 50 bin euroluk haraç kurşunu: “Ya para ya da çocukların”

Her iki saldırıda da herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, Z.Y’nin evi ve aracı hasar gördü.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

İlk olayda araçla işe giden Z.Y’nin oğlu ve yeğeninin kurşunlandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, saldırganların önce cep telefonu işletmesi olan Z.Y’nin oğlundan parayı istedikleri, alamayınca da servis şoförlüğü yapan babasından istedikleri öğrenildi.

Saldırı sürecinde yaşananları anlatan Z.Y, “Ağabeyimin torunu var, çocuğun dükkanında çalışıyor onu almaya gidiyor. Orada 7-8 dakika beklemişler motorla, kafalarında kask, yüzlerinde maske, gözlerinde gözlük. Yanında çalışan çocuğu arabaya alır almaz motosikletle gelip kurşunluyorlar sonra kaçıyorlar.” diye konuştu.