Esenyurt’ta 50 bin euroluk haraç kurşunu: “Ya para ya da çocukların”
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 50 bin euro haraç isteyen şüpheliler, Z.Y. isimli kişiyi, çocuklarının canıyla tehdit etti. İstedikleri haracı alamayan şüpheliler, Z.Y’nin önce evini ardından aracını kurşunladı. Kendisinden haraç isteyen şüphelileri tanımadığını söyleyen Z.Y, “Biz asgari ücretle çalışıyoruz. 20 bin lira para alıyoruz sana bu parayı nasıl getirelim.” dedi.
İstanbul Esenyurt’ta 50 bin euro haraç isteyen şüpheliler, Z.Y. isimli kişinin evini ve aracını kurşunladı.Olay, geçen günlerde Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi.