Esenyurt’taki AVM’de jammerlı hırsızlık

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezinde iki hırsız, sinyal kesici kullanıp araçlara girdi. Sürücülerin otomobillerini kilitlediğini sandığı anda sinyal kesiciyi devreye sokan hırsızlar, kilit sistemini devre dışı bırakarak girdikleri araçtan 80 bin liralık ziynet eşyası çaldı.

Esenyurt’taki AVM’de jammerlı hırsızlık - 1

Esenyurt’ta sinyal kesici kullanan iki hırsız, 80 bin liralık ziynet eşyası çaldı.

Olay, 8 Kasım Çarşamba saat 17.00 sıralarında Mevlana Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Akakı S. ve Gızo S. isimli yabancı uyruklu iki şahıs alışveriş merkezine gelen araçları gözüne kestirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Esenyurt’taki AVM’de jammerlı hırsızlık - 2

Sürücülerin otomobillerini kilitlediğini sandığı anda sinyal kesici olarak bilinen jammer kullanarak kilit sistemini devre dışı bırakan hırsızlar, bir otomobilden 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak bir dakika içinde dışarı çıktı.

Esenyurt’taki AVM’de jammerlı hırsızlık - 3

İki hırsız otoparktan yürüyerek ayrılırken bir süre sonra olayı fark eden araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Esenyurt’taki AVM’de jammerlı hırsızlık - 4

Polisin çalışması sonucu iki hırsız Mevlana Mahallesi’nde gözaltına alındı.

Esenyurt’taki AVM’de jammerlı hırsızlık - 5

Akakı S. ve Gızo S. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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