Esenyurt’taki AVM’de jammerlı hırsızlık
İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezinde iki hırsız, sinyal kesici kullanıp araçlara girdi. Sürücülerin otomobillerini kilitlediğini sandığı anda sinyal kesiciyi devreye sokan hırsızlar, kilit sistemini devre dışı bırakarak girdikleri araçtan 80 bin liralık ziynet eşyası çaldı.
Esenyurt’ta sinyal kesici kullanan iki hırsız, 80 bin liralık ziynet eşyası çaldı.
Olay, 8 Kasım Çarşamba saat 17.00 sıralarında Mevlana Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Akakı S. ve Gızo S. isimli yabancı uyruklu iki şahıs alışveriş merkezine gelen araçları gözüne kestirdi.