Esenyurt'taki cinsel istismar şüphelisinin son görüntüleri ortaya çıktı: Çocukla beraber markete gidip alışveriş yapmış
İstanbul Esenyurt’ta dün bir çocuğu kaçırıp istismar ettiği iddiası üzerine evine baskın yapılan saldırgana ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 22 yaşındaki saldırganın kaçırdığı çocukla gittiği markette alışveriş yaptığı belirlendi.
Esenyurt'ta kaçırdığı iki çocuktan birini istismar eden, operasyon düzenleyen polislere ateş açan, birini ağır yaralayan, alıkoyduğu çocuğu da vuran saldırganın son görüntüleri ortaya çıktı.