Esenyurt'taki cinsel istismar şüphelisinin son görüntüleri ortaya çıktı: Çocukla beraber markete gidip alışveriş yapmış

İstanbul Esenyurt’ta dün bir çocuğu kaçırıp istismar ettiği iddiası üzerine evine baskın yapılan saldırgana ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 22 yaşındaki saldırganın kaçırdığı çocukla gittiği markette alışveriş yaptığı belirlendi.

Esenyurt'taki cinsel istismar şüphelisinin son görüntüleri ortaya çıktı: Çocukla beraber markete gidip alışveriş yapmış - 1

Esenyurt'ta kaçırdığı iki çocuktan birini istismar eden, operasyon düzenleyen polislere ateş açan, birini ağır yaralayan, alıkoyduğu çocuğu da vuran saldırganın son görüntüleri ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Esenyurt'taki cinsel istismar şüphelisinin son görüntüleri ortaya çıktı: Çocukla beraber markete gidip alışveriş yapmış - 2

Şüphelinin çocukla operasyondan önce bir marketten alışveriş yaptığı anlara ait görüntüler yayımlandı.

Esenyurt'taki cinsel istismar şüphelisinin son görüntüleri ortaya çıktı: Çocukla beraber markete gidip alışveriş yapmış - 3

Saldırganın alışveriş yaparken 14 yaşındaki çocuğun yanında korkuyla beklediği görülürken sonrasında da şüphelinin çocukla birlikte evine gittiği belirlendi.

Esenyurt'taki cinsel istismar şüphelisinin son görüntüleri ortaya çıktı: Çocukla beraber markete gidip alışveriş yapmış - 4

Kaçırdığı diğer çocuğun kurtularak polise haber vermesi üzerine güvenlik güçleri saldırganın evine operasyon düzenlemişti.

Esenyurt'taki cinsel istismar şüphelisinin son görüntüleri ortaya çıktı: Çocukla beraber markete gidip alışveriş yapmış - 5

POLİS MEMURUNU VURDU

Saldırganın açtığı ateşte bir polis memuru ağır yaralanmıştı.

Esenyurt'taki cinsel istismar şüphelisinin son görüntüleri ortaya çıktı: Çocukla beraber markete gidip alışveriş yapmış - 6

Bir süre devam eden çatışmanın ardından saldırgan kendi hayatına da son vermek istemişti.

Esenyurt'taki cinsel istismar şüphelisinin son görüntüleri ortaya çıktı: Çocukla beraber markete gidip alışveriş yapmış - 7

Eve giren güvenlik güçleri saldırganın kaçırdığı çoçuğu da vurduğunu tespit etmişti. 14 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi sürerken hastaneye kaldırılan polis memurunun da tedavisi devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER