Esenyurt’taki saldırının sebebi belli oldu: Oğullarının düşmanı intikam için vurdu
İstanbul Esenyurt’ta Sema ve Murat Dilekçi çifti, komşularının iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Sema Dilekçi yaşamını yitirdi, Murat Dilekçi ise ağır yaralandı. Saldırının, çiftin oğulları Furkan Dilekçi’nin husumetlisi tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Çiftin bir yakını, saldırının intikam amaçlı yapıldığını söyledi.
İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, komşularının iş yerinde silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Cinayetin, intikam için işlendiği öne sürüldü.