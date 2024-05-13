Esenyurt’taki saldırının sebebi belli oldu: Oğullarının düşmanı intikam için vurdu

İstanbul Esenyurt’ta Sema ve Murat Dilekçi çifti, komşularının iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Sema Dilekçi yaşamını yitirdi, Murat Dilekçi ise ağır yaralandı. Saldırının, çiftin oğulları Furkan Dilekçi’nin husumetlisi tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Çiftin bir yakını, saldırının intikam amaçlı yapıldığını söyledi.

Esenyurt’taki saldırının sebebi belli oldu: Oğullarının düşmanı intikam için vurdu - 1

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, komşularının iş yerinde silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Cinayetin, intikam için işlendiği öne sürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Esenyurt’taki saldırının sebebi belli oldu: Oğullarının düşmanı intikam için vurdu - 2

Olay, dün 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocukları bulunan Sema Dilekçi ve Murat Dilekçi, Ünverdi Caddesi üzerinde giyim mağazası işletiyordu. Akşam saatlerinde Dilekçi çifti iş yerini açık bırakarak komşu esnafa gitti.

İddiaya göre, bu esnada oğulları Furkan Dilekçi’nin husumetlisi bir süredir Dilekçi çiftini gözetledi.

Esenyurt’taki saldırının sebebi belli oldu: Oğullarının düşmanı intikam için vurdu - 3

Sema Dilekçi ve Murat Dilekçi çifti kasada duran komşularıyla sohbet ettiği sırada yürüyerek gelen siyah montlu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Peş peşe tetiğe basan saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Dilekçi çifti ağır yaralandı.
Esenyurt’taki saldırının sebebi belli oldu: Oğullarının düşmanı intikam için vurdu - 4

KADIN ÖLDÜ, ADAM AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilekçi çifti ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik kamerasını izleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt’taki saldırının sebebi belli oldu: Oğullarının düşmanı intikam için vurdu - 5

Hastaneye kaldırılan Sema Dilekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Murat Dilekçi’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Esenyurt’taki saldırının sebebi belli oldu: Oğullarının düşmanı intikam için vurdu - 6

OĞLUNUN DÜŞMANLARI VURDU

Sema Dilekçi'nin amcası Ahmet Dileyen, çiftin oğullarının bir husumetlisi tarafından vurulduğunu söyledi.

Dileyen, “Tek bildiğim gençler arasındaki bir olay. Annesi babası vuruluyor. Gençler arasında ne oldu bilmiyorum. Ya uyuşturucudur ya içkidir ya kumardır. Bunu inkar etmeye gerek yok. Daha önce kavga etmişler. Anne ve babasından intikam almışlar.” diye konuştu.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir gün önce de Dilekçi çiftinin evini kurşunladığını söyleyen Dileyen, “Bunlar Esenyurt'un çeteleri. Kocası ölmesin diye üstüne atlayınca sırtından vurmuşlar. Kendisine 1 kocasına 5 tane kurşun isabet ediyor.” diye konuştu.

Polisin saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.
DAHA FAZLA GÖSTER