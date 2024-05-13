Esenyurt’taki saldırının sebebi belli oldu: Oğullarının düşmanı intikam için vurdu

OĞLUNUN DÜŞMANLARI VURDU

Sema Dilekçi'nin amcası Ahmet Dileyen, çiftin oğullarının bir husumetlisi tarafından vurulduğunu söyledi.

Dileyen, “Tek bildiğim gençler arasındaki bir olay. Annesi babası vuruluyor. Gençler arasında ne oldu bilmiyorum. Ya uyuşturucudur ya içkidir ya kumardır. Bunu inkar etmeye gerek yok. Daha önce kavga etmişler. Anne ve babasından intikam almışlar.” diye konuştu.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin bir gün önce de Dilekçi çiftinin evini kurşunladığını söyleyen Dileyen, “Bunlar Esenyurt'un çeteleri. Kocası ölmesin diye üstüne atlayınca sırtından vurmuşlar. Kendisine 1 kocasına 5 tane kurşun isabet ediyor.” diye konuştu.

Polisin saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.