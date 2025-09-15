Eşi çırak bulamıyordu: 33 yaşındaki Hayriye Motor ustası oldu

"İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

İşini çok severek yaptığını ve hayatından memnun olduğunu ifade eden Gedik; "İlk başta eşime yanında çalışmak istediğimi söylediğim zaman biraz şaşırdı. Evde de ufak tefek erkek işlerinde destek çıktığım için ve elimin bu tarz şeylere yatkın olduğundan dolayı ‘bir deneyelim' dedi. Eşim de çok memnun bu durumdan. Çünkü sanayide çırak bulmak aşırı zor. Bu durumdan hem eşim hem ben hem müşterilerimiz memnun. Çünkü sanayide hep erkek var. Çalışan bir tek kadın benim. İşimi çok severek yapıyorum. Hepimiz şu an hayatımızdan çok memnunuz" şeklinde konuştu.



