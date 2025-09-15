Eşi çırak bulamıyordu: 33 yaşındaki Hayriye Motor ustası oldu
Aydın'da çırak sıkıntısı yaşayan eşine destek olmak için sanayiye adım atan 33 yaşındaki Hayriye Gedik, kısa sürede motor tamirini öğrenerek hem dükkanın hem de ailesinin yükünü omuzladı.
Türkiye'de sanayi sektöründe yaşanan çırak sorunu birçok kadını da meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde çırak bulamayan eşine destek olmak amacıyla sanayiye gelen 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Hayriye Gedik de bu kadınlardan biri olurken, kısa sürede işi öğrenerek motor tamir etmeye başladı.