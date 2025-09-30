Eşi eleman bulamayınca kolları sıvadı: Sanayide 2 yılda usta oldu
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Selver Mumcu, eşinin çalıştıracak eleman bulamadığı için başladığı sineklik ve perde işinde 2 yılda montaj ustası oldu. Mumcu, "Çok da iyi eleman oldum" dedi.
Serik ilçesinde yaşayan Mumcu ailesi, sanayide bulunan iş yerinde evlere sineklik ve balkonlara perde montaj işi yapıyor. 42 yaşındaki Selver Mumcu, otelde kat görevlisi olarak çalışırken bir gün eşinin çalıştıracak eleman bulamadığını öğrendi. Eşine kendisinin bu konuda yardımcı olabileceğini söyleyen kadın, yanında çalışmaya başladıktan sonra 2 yıl işinde işi tam anlamıyla öğrendi. Sineklik ve perde işinde adeta usta olan azimli kadın, bir yandan eşinin eleman sıkıntısını gidermenin bir yandan da evine birlikte ekmek götürmenin mutluluğunu yaşadı.