Eşi iş kazası geçirdi, hayatı değişti: Kazandığı parayla 3 evladını okutuyor
Eşinin iş kazası geçirmesiyle hayatı değişen kadın, 450 yıllık külliyede serinleten lezzet bici biciyle hayata tutundu
Hatay'ın Payas ilçesinde esnaflık yapan 3 çocuk annesi Cemile Örek, eşinin geçirdiği iş kazasının ardından kolları sıvayarak girişimciliğe adım attı. Çalışma azmi ve kendi elleriyle hazırladığı serinleten lezzet Bici Bicisiyle bilinen Örek, kazandığı parasıyla 3 evladını okutuyor ve ailesini ekonomik olarak ayakta tutuyor.
Payas ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Cemile Örek'in hayatı eşinin iş kazası geçirmesiyle değişti. Eşinin iş kazası geçirmesi ve çalışamaz hale gelmesiyle ekmek parası kazanması görevi üstüne düşen 3 çocuk annesi Örek, aldığı girişimcilik belgesiyle tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde kendi iş yerini kurdu.