Eşi iş kazası geçirdi, hayatı değişti: Kazandığı parayla 3 evladını okutuyor

Eşinin iş kazası geçirmesiyle çıktığı yolda 11 yıldır devam eden 47 yaşındaki Cemile Örek, "Ev hanımıydım, eşim iş kazası geçirdi ve kalça protezi takıldı. Ağır işte çalışamadığı için ailemize bir gelir sağlamak bana düştü. Ne yapabilirim diye düşünürken belge için başvurdum, girişimcilik belgemi aldım. Sağ olsun Belediye Başkanımız Bekir Altan'ın da yönlendirmesiyle bu işletmeyi açtım. Şu anda 11. sezonumdayım. Üç kızım var, hepsini bu işletmeden kazandığım parayla okuttum. Kızlarımın; biri lojistik mezunu, biri muhasebeci, en küçüğüm ise güzel sanatlarda okuyor. Her gün bici biciyi kendi ellerimle hazırlıyorum, yaz sezonunda yoğunluk yaşıyoruz ve müşterilerle adeta aile gibi olduk. Her gün bici biciyi kendim pişiriyorum, şerbetini hazırlayıp donduruyorum. Her şey elimden geçiyor. Yaz sezonu geldi mi burası daha canlı, doğayla iç içe bir ortam sunuyoruz. Müşterilerimi müşteri gibi değil, ailem gibi görüyorum. Onlar da bana aynı şekilde destek oluyor" dedi.



