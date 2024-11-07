Eşi ölünce 120 kiloya çıkan kadın, uyguladığı diyetle 57 kilo verdi

"VERDİĞİMİZ DİYETE HARFİYEN UYULDU"

Diyetisyen Emrah Gülek ise danışanının çok azimli olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Serpil Hanım gerçekten yüksek bir azme sahip. Verdiğimiz diyetlere harfiyen uydu. Kaçamak mümkün olduğunca yapmadı. Yürüyüşlerini aksatmadı ve her gün 10 bin adım attı. Kendisine bir beslenme, yaşam düzeni oluşturdu. Ayrıca Serpil Hanım verdiği kiloyu korudu. Çünkü bizim için kilo vermekten ziyade kiloyu korumak daha önemli. Böyle örneklerimiz çok. Birçok danışanımız güzel kilolar verdi."