Eşi ölünce 120 kiloya çıkan kadın, uyguladığı diyetle 57 kilo verdi
Adana'da eşinin ölümünün ardından depresyona giren ve 120 kiloya çıkan kadın, diyet yaparak 14 ayda 57 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü. Serpil Ata, "Depresyona girip dengesiz beslenmeye başlamıştım. Diyet ve spor yaparak yeniden hayata tutundum. Artık günde en az 10 bin adım atıyorum." dedi.
Adana'da yaşayan 2 çocuk annesi ev hanımı Serpil Ata'nın eşi İsmail, 2016 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Serpil Ata, eşinin ölümünün ardından depresyona girdi ve dengesiz beslenmeye başladı. Bir anda 60 kilodan 120 kiloya çıkan Ata, günlük rutin işlerini dahi yaparken zorlanmaya başladı ve yaşam kalitesi düştü. Ayrıca Serpil Ata, tansiyon, şeker, guatr başta olmak üzere birçok hastalığa yakalandı.