Eşi tarafından 32 kez bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu yaşadıklarını anlattı: Çok yalvardım, ‘öleceksin’ dedi

“ÇOK YALVARDIM”

Olayın yaşandığı gün saldırgan Yunus Yıldırım’ın kendisine “Öleceksin” dediğini anlatan Veziroğlu, “Çok yalvardım. Bıçaklamaya başladı beni. ‘Öleceksin’ dedi. Gücü bana yettiği için kimse kurtaramasın diye ben tek başımayken yaptı bunu. Kendi yatak odamda direndim. Orada beyaz bir yorgan vardı. Beyaz yorganı önüme sardım, ‘Bu seni kurtarmayacak’ dedi. Her yerimi bıçakladı.” ifadelerini kullandı.