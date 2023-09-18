Eşi tarafından 32 kez bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu yaşadıklarını anlattı: Çok yalvardım, ‘öleceksin’ dedi

Yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu, geçen ay İstanbul Üsküdar’daki evinde eşi tarafından 32 kez bıcaklandı. Veziroğlu, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Kamera karşısına bu kez defalarca olduğu gibi neşeli bir paylaşım yapmak için değil, kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek için geçti.

Eşi tarafından 32 kez bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu yaşadıklarını anlattı: Çok yalvardım, ‘öleceksin’ dedi - 1

YouTube’da tasarım, mimari ve ev eşyaları üzerine çektiği videolarla tanınan Merve Veziroğlu, 5 Ağustos'ta eşi tarafından evinde saldırıya uğradı.

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Eşi tarafından 32 kez bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu yaşadıklarını anlattı: Çok yalvardım, ‘öleceksin’ dedi - 2

32 kez bıçaklanıp ölümden dönen Veziroğlu, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Eşi tarafından 32 kez bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu yaşadıklarını anlattı: Çok yalvardım, ‘öleceksin’ dedi - 3

Saldırgan koca Yunus Yıldırım ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Veziroğlu, bir video paylaşarak yaşadıklarını anlattı.

Eşi tarafından 32 kez bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu yaşadıklarını anlattı: Çok yalvardım, ‘öleceksin’ dedi - 4

“ÇOK YALVARDIM”

Olayın yaşandığı gün saldırgan Yunus Yıldırım’ın kendisine “Öleceksin” dediğini anlatan Veziroğlu, “Çok yalvardım. Bıçaklamaya başladı beni. ‘Öleceksin’ dedi. Gücü bana yettiği için kimse kurtaramasın diye ben tek başımayken yaptı bunu. Kendi yatak odamda direndim. Orada beyaz bir yorgan vardı. Beyaz yorganı önüme sardım, ‘Bu seni kurtarmayacak’ dedi. Her yerimi bıçakladı.” ifadelerini kullandı.

Eşi tarafından 32 kez bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu yaşadıklarını anlattı: Çok yalvardım, ‘öleceksin’ dedi - 5

“EN FAZLA UZAKLAŞTIRMA ALIRIM”

Boşanmak istediğini söyledikten sonra da defalarca tehditlere maruz kaldığını anlatan Veziroğlu, saldırganın kendisine “En fazla uzaklaştırma alırım.” dediğini anlattı.

Eşi tarafından 32 kez bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu yaşadıklarını anlattı: Çok yalvardım, ‘öleceksin’ dedi - 6

“Hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Annemin ve babamın hayatta olmasını kıskandı, parlayan bir insan olmamı kıskandı. İnsanlar tarafından sevilmemi kıskandı. Benim var olmamı kıskandı.” şeklinde konuşan Veziroğlu, şiddet gören tüm kadınlar için çağrıda bulunarak “Adalet sağlansın.” dedi.

Eşi tarafından 32 kez bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu yaşadıklarını anlattı: Çok yalvardım, ‘öleceksin’ dedi - 7
Eşi tarafından 32 kez bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu yaşadıklarını anlattı: Çok yalvardım, ‘öleceksin’ dedi - 8
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