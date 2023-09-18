Eşi tarafından 32 kez bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu yaşadıklarını anlattı: Çok yalvardım, ‘öleceksin’ dedi
Yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu, geçen ay İstanbul Üsküdar’daki evinde eşi tarafından 32 kez bıcaklandı. Veziroğlu, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Kamera karşısına bu kez defalarca olduğu gibi neşeli bir paylaşım yapmak için değil, kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek için geçti.
YouTube’da tasarım, mimari ve ev eşyaları üzerine çektiği videolarla tanınan Merve Veziroğlu, 5 Ağustos'ta eşi tarafından evinde saldırıya uğradı.