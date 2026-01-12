Eşi tarafından vurulan Tuğçe yaşam savaşı veriyor! Saldırganın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bir çocuk annesi Tuğçe Y., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.