Eşi tarafından vurulan Tuğçe yaşam savaşı veriyor! Saldırganın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı
12.01.2026 13:05
İHA
Bursa'da Tuğçe Y. isimli kadın, eşi tarafından silahla vuruldu. Hayati tehlikesi bulunan kadın yaşam savaşı verirken, saldırganın sosyal medyada tehdit dolu bir paylaşım yaptığı belirlendi.
Bursa'da 21 yaşındaki Tuğçe Y. isimli kadın, eşi A.Y. tarafından silahla vuruldu.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları belirtilen çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. A.Y, üzerindeki tabancayla eşi Tuğçe Y.'ye ateş açtı.
Genç kadın, göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bir çocuk annesi Tuğçe Y., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
A.Y. isimli saldırgan olayın ardından polis merkezine gidip teslim oldu.
Saldırgan eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü, olayın da bu nedenle yaşandığını savundu.
A.Y. isimli saldırganın, saldırıdan önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise soruşturma dosyasına girdi.
Paylaşımda, "Kurt darlandı son turuna çıktı." ifadesinin yer aldığı görüldü.