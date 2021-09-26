Eşi ve çocuklarının yaşadığı binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü

Aydın Efeler ilçesinde gece yarısı bir şahıs ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi. Kısa sürede tüm binayı saran alevlere uykuda yakalanan ev bina sakinleri Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin yardımları ile canlarını kurtarırken, öfkeli baba polis tarafından gözaltına alındı.

İHA 26.09.2021 - 06:51

Eşi ve çocuklarının yaşadığı binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü - 1

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan olayda iddiaya göre gece yarısı bir olaya kızan 45 yaşındaki A.A. isimli şahıs, eşi ve çocukları ile birlikte 5 kişinin yaşadığı eve ateşe verdi.

Kısa sürede alevlerin tüm evi sardığı evde uyumakta olan aile fertleri canlarını zor kurtardı. 

Eşi ve çocuklarının yaşadığı binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü - 2

Bu arda sokak üzerindeki Aydemir Apartmanı’nın en üst katındaki dubleks daireden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.

Eşi ve çocuklarının yaşadığı binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü - 3
Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale edip diğer yandan da gece yarısı uykuda olan binadaki diğer evlerde oturan vatandaşları uyandırıp apartmanı tahkiye etti.
Eşi ve çocuklarının yaşadığı binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü - 4

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır’ın da bizzat söndürme çalışmasına katıldığı yangında, itfaiye ekipleri bir yandan merdivenli araçlarla binadaki yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan da diğer dairelere sirayet eden alevlere dışarıdan su püskürtme yöntemi ile müdahale edildi.

Eşi ve çocuklarının yaşadığı binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü - 5
Tüm mahallenin sokağa döküldüğü yangında polis acil sağlık ekipleri tedbir alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede başarılı bir şekilde yangını kontrol altına alarak çevredeki evlere sıçramadan söndürmeyi başardı.
Eşi ve çocuklarının yaşadığı binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü - 6
Korku dolu anların yaşandığı olayda, evi ateşe veren A.A. isimli babadan komşuları ve yangından mağdur olan yakınları şikayetçi oldu.
Eşi ve çocuklarının yaşadığı binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü - 7

Gözaltına alınan öfkeli şahısın olaydan önce uyuşturucu madde alıp almadığını belirlenmesi için hastaneye götürülerek kan değerlerinin kontrol edileceği öğrenildi.

Eşi ve çocuklarının yaşadığı binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü - 8
Herkesi şaşkına çeviren olayda, babaları tarafından ateşe verilen evden canlarını zor kurtaran evin hanımı ile oğlu evlerinin yanışını gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak izlediler.
Eşi ve çocuklarının yaşadığı binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü - 9
Tamamen tahliye edilen binanın sakinleri olaydan sonra karakola giderek evi yakan şahıstan şikayetçi oldular.
Eşi ve çocuklarının yaşadığı binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü - 10
Eşi ve çocuklarının yaşadığı binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü - 11
Eşi ve çocuklarının yaşadığı binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü - 12
Eşi ve çocuklarının yaşadığı binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü - 13

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