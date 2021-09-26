Eşi ve çocuklarının yaşadığı binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü

İHA 26.09.2021 - 06:51
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan olayda iddiaya göre gece yarısı bir olaya kızan 45 yaşındaki A.A. isimli şahıs, eşi ve çocukları ile birlikte 5 kişinin yaşadığı eve ateşe verdi.
Kısa sürede alevlerin tüm evi sardığı evde uyumakta olan aile fertleri canlarını zor kurtardı.
Bu arda sokak üzerindeki Aydemir Apartmanı’nın en üst katındaki dubleks daireden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır’ın da bizzat söndürme çalışmasına katıldığı yangında, itfaiye ekipleri bir yandan merdivenli araçlarla binadaki yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan da diğer dairelere sirayet eden alevlere dışarıdan su püskürtme yöntemi ile müdahale edildi.
Gözaltına alınan öfkeli şahısın olaydan önce uyuşturucu madde alıp almadığını belirlenmesi için hastaneye götürülerek kan değerlerinin kontrol edileceği öğrenildi.