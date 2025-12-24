Eşi ve kayınvalidesini öldürdü. "Şimdi konuşsanıza" deyip ateş açtı

Olay, öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Şirinköy Çalca Mahallesi’nde meydana geldi. Hasta olan bir akrabalarını ziyaretten dönen Tülay Ündeş ve annesi Zaide Alkaç, evlerine yaklaştıklarında köprüde karşılarına Yusuf Ündeş çıktı.

Tülay Ündeş ile boşanma aşamasında olan Yusuf Ündeş, eşi ve kayınvalidesine ‘Şimdi konuşsanıza’ diyerek otomobilinden aldığı tüfeği doğrultup ateş açtı.