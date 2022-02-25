Eşi ve kızı, Türkiye'ye dönecekleri gün Ukrayna'da mahsur kaldı

"İLETİŞİM KOPABİLİYOR"

Ne yapacaklarını bilemediklerini ve çaresiz olduklarını söyleyen Bora, "Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz, 1,5 yaşındaki kızım ve eşim orada şu anda. Tedirginlik ve korku içerisindeyiz, maalesef elimizden de bir şey gelmiyor şu anda. Arada telefonla konuşuyoruz ama iletişim kopabiliyor" diye konuştu.