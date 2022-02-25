Eşi ve kızı, Türkiye'ye dönecekleri gün Ukrayna'da mahsur kaldı

Haberler - DHA 25.02.2022 - 15:02
24 Şubat sabahı bomba sesleriyle uyanan Snizhana Bora, Rusya'nın saldırıya geçtiğini öğrendi. Ülkesinin hava sahasının uçuşlara kapatıldığı bilgisini alan Snizhana hemen Edirne'deki eşi Kutsal Bora'yı arayıp mahsur kaldıklarını söyledi.
Tedirginlikle bekleyişe geçen Kutsal Bora ise sosyal medyadan yetkililere seslenerek eşi ve kızı için yardım istemeye başladı.
2 yıl önce evlendiği eşinin ve kızının çifte vatandaş olduğunu söyleyen Kutsal Bora, "Normalde bugün için uçak biletleri vardı, Türkiye'ye döneceklerdi ancak sabah saat 05.30 gibi telefonla uyandım, eşim aradı. Orada bombalama olduğunu savaş çıktığını söyledi. Ukrayna tamamen hava sahasını kapatmış ve eşim ile kızım maalesef bulunduğu şehirde şu anda mahsur kalmış durumdalar" dedi.
Ne yapacaklarını bilemediklerini ve çaresiz olduklarını söyleyen Bora, "Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz, 1,5 yaşındaki kızım ve eşim orada şu anda. Tedirginlik ve korku içerisindeyiz, maalesef elimizden de bir şey gelmiyor şu anda. Arada telefonla konuşuyoruz ama iletişim kopabiliyor" diye konuştu.
Son konuşmalarında Dışişleri Bakanlığı'nın eşine ulaştığını öğrendiğini belirten Bora, "Şu anda Dışişleri Bakanlığı da eşime ulaştı, onlarla da iletişim içindeyiz. Bir an önce tahliye edilmelerini bekliyoruz ama nasıl tahliye edilecekler onu da bilmiyoruz. Çünkü tüm kara yolları, hava sahası kapalı. Çaresiz durumdayız diyebilirim" ifadelerini kullandı.
Kutsal Bora'nın görüntülü olarak konuştuğu eşi Snizhana Bora da çok korktuklarını anlatarak, "Şu anda Rusya tüm Ukrayna'nın şehirlerine saldırıyor. Özellikle Halkiv bölgesinde birçok sivil öldü. Özellikle Rusya daha çok askeri lojistik alanlara bombardıman yapıyor. Eczanede ilaç almak için bugün 3 saat bekledik. Herkes panik içinde, marketler tamamen boşalmış durumda. Çocuğumla burada mahsur kaldık. Lütfen yardım edin" dedi.
Kutsal Bora'nın annesi Aysun Sert Bora da gelini ve torunu için çok endişelendiğini belirtti. Bora, "Ukrayna'da mahsur kaldılar, çok üzgünüm, onlara bir zarar gelecek diye çok korkuyorum. Devlet yetkililerinden yardım bekliyorum, bir an önce torunuma ve gelinime kavuşmak istiyorum " dedi.