"Eşimin fotoğrafını neden paylaştın" kavgası: Tek yumrukla komalık etti
Antalya'da Kıvanç Ş. (31), çiçekçilikle uğraşan yabancı uyruklu eşinin çiçeklerle fotoğrafını, kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı (29) yumruk atıp yere düşürdükten sonra tekmeledi. Hastanede tedaviye alınan Yıldırıcı’nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, gözaltına alınan Kıvanç Ş. tutuklandı.
12 Ekim Cumartesi günü Antalya'nın Kepez ilçesinde Kıvanç Ş.'nin (44) yabancı uyruklu olduğu öğrenilen eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğrafları, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı.