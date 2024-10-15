"Eşimin fotoğrafını neden paylaştın" kavgası: Tek yumrukla komalık etti

Güvenlik kamerasınca görüntülenen olayda Yıldırıcı aldığı yumruk darbesi ile bir anda yere yığılırken öfkesi dinmeyen Kıvanç Ş. vurmaya devam etti. Bu sırada işletme sahibi A.O. içeriye girip Kıvanç Ş.'yi sakinleştirerek uzaklaştırmaya çalıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.