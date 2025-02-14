Eşine 60 yıldır sevgiyle bakıyor
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Fatma Demir (80), 5 yaşında duvardan düşerek geçirdiği kaza sonucu belden aşağısı felç olan, geçmişte saat tamirciliği ile geçimini sağlayan 4 çocuğunun babası eşi Ali Demir'e (95) yaklaşık 60 yıldır sevgiyle bakıyor.
Fatma Demir, "Bu zamana kadar geldik. Gençlere de birbirlerine sevgiyle bakmalarını tavsiye ediyorum. Evlenip baş göz olsunlar. Kimseye yük olduğumuz yok. Hiç dövüşümüz olmadı. Birbirimize kötü lafımız olmadı geçindik" dedi. Eşi Ali Demir ise "Bana, 'sen engellisin' diye hiç demezdi. Hep severdi. Uzun evliliğin sırrı, sevgi ve saygıdır" ifadelerini kullandı.