Eşine 60 yıldır sevgiyle bakıyor

'BANA, 'SEN ENGELLİSİN' DİYE HİÇ DEMEZDİ'

Ali Demir ise "Evleneli aşağı yukarı 60 yıl oldu. Bana çok iyi baktı. Beni hiç bırakmıyor. Her zaman yardımcı oluyor. Çocuklarımız oldu, onlara da birlikte baktık. Beraber çalıştık ve bu ana geldik. Bu ana geleli 60 yıl oldu. Allah ömür verirse iyi geçinmemiz daha da devam edecek. Namazımızı kılıyoruz. Zamanı gelince orucumuzu tutuyoruz. Birbirimizle kavgasız, gürültüsüz geçiniyoruz. Eşim, evimizi temizlerdi. Evdeki işleri yapardı. Bana, 'sen engellisin' diye hiç demezdi. Beni devamlı severdi. Uzun evliliğin sırrı, sevgi ve saygıdır. İnsanın içinde her zaman sevgi olacak. Her ikisi de sevgi olduktan sonra evde kavga olmadıkça en iyi geçim odur. Gençler aklınızı toplayın. Hayatta iyi yaşamak için önce sağlık, sonra da iyi geçim. Aklınızı çalıştırıp geçim sağlayın. 5 yaşında düştükten sonra engelli oldum. 90 yıldır engelliyim" ifadelerini kullandı.