Eşine döverek öldürdüğünü düşünen kocadan akılalmaz plan
10.12.2025 15:15
DHA
Şanlıurfa'da dövüp ağır yaraladığı eşinin öldüğünü düşünen zanlı olayı gizlemek için trafik kazası süsü verdi. Gerçek ortaya çıkınca şüpheli gözaltına alındı.
Akçakale’ye bağlı Arıcan Mahallesi’nde akşam saatlerinde otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler araçta Halime Bertan’ı baygın buldu.
Bertan’ın vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi. Aracın sürücüsü Mehmet Bertan’ın ise olayda yara almadığı belirlendi.
GERÇEK FARKLI ÇIKTI
Halime Bertan ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halime Bertan’ın yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu belirlendi.
Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞ
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada Mehmet Bertan’ın çıkan tartışmada eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü belirlendi.
Bertan’ın, eşinin öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla otomobile bindirip kırsal yola götürdüğü ve aracı tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı.
Jandarma Mehmet Bertan’ı gözaltına aldı.
Halime Bertan’ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.