Eşine mesaj yazan adamı otogarda vuran saldırgana ilk duruşmada tahliye

Bursa’da boşanma aşamasındaki eşi N.S.’ye sosyal medya hesabından mesaj yazdığını iddia ettiği Hüseyin B.’yi pompalı tüfekle vuran İsmail S., ilk kez hakim karşısına çıktı. Saldırgan, lehine haksız tahrik uygulanma ihtimali ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınıp tahliye edildi.

Eşine mesaj yazan adamı otogarda vuran saldırgana ilk duruşmada tahliye - 1

Bursa’da eşine mesaj yazan kişiyi pompalı tüfekle vuran adam ilk duruşmada tahliye edildi.

Olay, 27 Ekim 2024’te saat 04.30 sıralarında, Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eşine mesaj yazan adamı otogarda vuran saldırgana ilk duruşmada tahliye - 2

İddiaya göre, İsmail S., eşi N.S.’nin sosyal medya hesabına, İzmir’de yaşayan Hüseyin B. tarafından aşk mesajları gönderildiğini gördü.

Eşiyle boşanmaya karar veren İsmail S., olay günü eşinin sosyal medya hesabını bir kez daha incelediğinde, Bursa’ya geleceğini söyleyen Hüseyin B.’nin, silah fotoğrafı göndererek, tabancasında 13 merminin bulunduğunu belirtip, bu silahla kendisini ve eşini öldürdükten sonra intihar edeceğini yazdığını okudu.

Pompalı tüfeğini yanına alarak, terminale giden İsmail S., İzmir’den geleceği saati öğrendiği Hüseyin B.'yi beklemeye başladı.

İsmail S., fotoğrafından tanıdığı Hüseyin B.’ye terminalin giriş kapısında önce pompalı tüfekle ateş açtı ardından da yerde yaralı haldeyken, silahın kabzasıyla defalarca vurdu.

Yaralı Hüseyin B., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Başında bekleyen İsmail S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Eşine mesaj yazan adamı otogarda vuran saldırgana ilk duruşmada tahliye - 3

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Tutuklanan İsmail S. hakkında, Bursa 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde, kişinin hayatını tehlikeye sokan kemik kırığına sebebiyet veren silahla kasten yaralama suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında, Hüseyin B.’nin, yaralıyken hastanede verdiği, “İsmail'in karısı beni Bursa’ya çağırdı. Ben de geldim. Sonra bir anda biri bana silahla ateş etmeye başladı. Gerisini hatırlamıyorum.” şeklindeki ifadesini okundu.

Saldırgan İsmail S. ise savunmasında şunları söyledi:

“Eşimle, kendimize ait kırtasiye dükkanındaydık. Eşimin bilgisayarına bir anda Hüseyin B. isimli kişiden mesajlar gelmeye başladı. Bu kişi eşime ‘Aşkım, hayatım’ yazıyordu. Eşime bu olaydan sonra boşanma davası açtım.

Hüseyin B., gece saatlerinde mesajlar atmaya devam etti. Eşimin telefonunu alıp mesajlara baktığımda, Bursa’ya geleceğini, silahının içinde 13 adet mermi olduğunu, bir mermiyi eşime, diğerini bana ve üçüncü kurşunu kendisine sıkacağını söylüyordu.

Olayın olduğu gece terminale gidip Hüseyin B.’yi beklemeye başladım. Onu görünce seslendim. Bir anda arkasını dönüp, üzerime doğru koşmaya başlayınca, kendisine ateş ettim.”

Eşine mesaj yazan adamı otogarda vuran saldırgana ilk duruşmada tahliye - 4

BOŞANMA EVRAKINI GÖSTERMEK İÇİN ÇAĞIRMIŞ

Mahkemede tanık olarak ifade veren N.S., Hüseyin B.’yi Bursa’ya kendisinin çağırdığını söyleyerek, “İş yerimizde oturuyorduk. Hüseyin B. bana mesajlar atmaya başladı. Eşimle ayrılma kararı aldık. Hüseyin B.’ye boşanma evraklarımı göstermek ve bunları konuşmak için Bursa’ya çağırdım. Eşim de terminale gitmiş. Bunların yaşanacağını bilemedim.” dedi.

Eşine mesaj yazan adamı otogarda vuran saldırgana ilk duruşmada tahliye - 5

AVUKATTAN AĞIR TAHRİK SAVUNMASI

İsmal S.’nin avukatı Hakan Gündoğdu ise savunmasında müvekkilinin eylemini ağır tahrik altında gerçekleştiğini belirterek, “Eğer isteseydi eylemini devam ettirebilirdi. Ancak etrafta onu engelleyen kimse olmamasına rağmen, tüfeğinde iki adet fişek varken dahi, eylemini kendi isteğiyle sonlandırdı. Ayrıca hedef alınan bölgeler de düşünüldüğünde, kısa mesafeden rahatlıkla hayati bölgelere hedef alabilme imkanı varken, bu bölgeleri hedef almaması da eyleminin yaralama maksatlı olduğunu gösterir.” diye konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmayı erteleyen mahkeme hakimi, İsmail S.’nin, lehine haksız tahrik uygulanma ihtimali ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, tahliyesine karar verdi.

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