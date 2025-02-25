Eşine mesaj yazan adamı otogarda vuran saldırgana ilk duruşmada tahliye

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Tutuklanan İsmail S. hakkında, Bursa 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde, kişinin hayatını tehlikeye sokan kemik kırığına sebebiyet veren silahla kasten yaralama suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında, Hüseyin B.’nin, yaralıyken hastanede verdiği, “İsmail'in karısı beni Bursa’ya çağırdı. Ben de geldim. Sonra bir anda biri bana silahla ateş etmeye başladı. Gerisini hatırlamıyorum.” şeklindeki ifadesini okundu.

Saldırgan İsmail S. ise savunmasında şunları söyledi:

“Eşimle, kendimize ait kırtasiye dükkanındaydık. Eşimin bilgisayarına bir anda Hüseyin B. isimli kişiden mesajlar gelmeye başladı. Bu kişi eşime ‘Aşkım, hayatım’ yazıyordu. Eşime bu olaydan sonra boşanma davası açtım.

Hüseyin B., gece saatlerinde mesajlar atmaya devam etti. Eşimin telefonunu alıp mesajlara baktığımda, Bursa’ya geleceğini, silahının içinde 13 adet mermi olduğunu, bir mermiyi eşime, diğerini bana ve üçüncü kurşunu kendisine sıkacağını söylüyordu.

Olayın olduğu gece terminale gidip Hüseyin B.’yi beklemeye başladım. Onu görünce seslendim. Bir anda arkasını dönüp, üzerime doğru koşmaya başlayınca, kendisine ateş ettim.”