Eşine sürpriz yapmak istedi, yolda yaşamlarını yitirdiler

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ciple çarpışan otomobildeki Kenan Işık ve eşi Neşe Işık yaşamını yitirdi. Kazanın, Kenan Işık’ın eşine sürpriz yapıp açık hava sinemasına götürürken yaşandığı öğrenildi.

Eşine sürpriz yapmak istedi, yolda yaşamlarını yitirdiler - 1

İzmir’deki trafi kazasında Kenan Işık ve eşi Neşe Işık yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam, İzmir - Kemalpaşa yolunda meydana geldi.

Emlakçı Kenan Işık’ın direksiyon kontrolünü yitirdiği 35 HC 386 plakalı otomobil, karşı şeride geçip H.P. yönetimindeki 35 HC 0700 plakalı ciple çarpıştıktan sonra yol kenarındaki duvara çarptı.

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Eşine sürpriz yapmak istedi, yolda yaşamlarını yitirdiler - 2

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Kenan Işık ile yanındaki eşi Neşe Işık’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eşine sürpriz yapmak istedi, yolda yaşamlarını yitirdiler - 3

Yaralanan diğer araç sürücüsü H.P. ile yanındaki N.P., ilk müdahalelerinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Eşine sürpriz yapmak istedi, yolda yaşamlarını yitirdiler - 4

SÜRPRİZ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Öte yandan kazanın Kenan Işık’ın 2 çocuğunun annesi eşine sürpriz yaparak İzmir il merkezine açık hava sinemasına götürürken meydana geldiği öğrenildi.

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