Eşine sürpriz yapmak istedi, yolda yaşamlarını yitirdiler
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ciple çarpışan otomobildeki Kenan Işık ve eşi Neşe Işık yaşamını yitirdi. Kazanın, Kenan Işık’ın eşine sürpriz yapıp açık hava sinemasına götürürken yaşandığı öğrenildi.
İzmir’deki trafi kazasında Kenan Işık ve eşi Neşe Işık yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam, İzmir - Kemalpaşa yolunda meydana geldi.Emlakçı Kenan Işık’ın direksiyon kontrolünü yitirdiği 35 HC 386 plakalı otomobil, karşı şeride geçip H.P. yönetimindeki 35 HC 0700 plakalı ciple çarpıştıktan sonra yol kenarındaki duvara çarptı.