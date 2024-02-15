Eşini 18 yerinden bıçaklayıp iyi hal indirimi alan sanığın cezası onandı

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET SONRASI İNDİRİM
Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Aralık 2022’de görülen davanın karar duruşmasında; mahkeme heyeti, Ahmet Çakır’ı eşi kasten öldürmek suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.
Daha sonra eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza, 16 yıla indirildi.
Sanık hakkında iyi hal indirimi de uygulayan heyet, 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Karara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatı itiraz etti.
Dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Bakanlık itiraz dilekçesinde, sanığa iyi hal indirimi uygulanmaması gerektiğini kaydetti.
DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, itiraz sonrası dosyada inceleme yaptı. İnceleme sonunda dosya ile ilgili duruşma yapılmasına karar verildi.
Yeniden görülen davanın duruşmasına, sanık Çakır ile avukatı katıldı. Ceza Dairesi Başkanı, Çakır hakkında beklenen akıl sağlığı raporunun kendilerine ulaştığını söyledi.
Daire Başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan alınan raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair görüş bildirildiğini belirterek, raporu dosyaya ekledi.
Burada savunma yapan sanık Çakır, “Fatma 3-4 gün yaşlı kişiler ile imam nikahlı yaşıyor, sonra onların ziynet eşyalarını alarak dolandırıyormuş. Bu olayda da beni dolandırdı. Olay günü 100 bin TL istedi, 5 bin TL verdim. Bu para da üzerinden çıktı. Evlilik vaadiyle dolandırıldım. O yaralar boğuşma sırasında bıçağın ucunun çizmesiyle oluştu. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı.” dedi.