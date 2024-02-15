Eşini 18 yerinden bıçaklayıp iyi hal indirimi alan sanığın cezası onandı

Kayseri’de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Çakır’ı 18 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Ahmet Çakır’a iyi hal indirimiyle verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, mahkeme tarafından onandı.

Eşini 18 yerinden bıçaklayıp iyi hal indirimi alan sanığın cezası onandı - 1

Kayseri’de eşini 18 yerinden bıçaklayıp iyi hal indirim alan sanığın cezası istinafta onandı.

Olay, 24 Aralık 2021 günü Melikgazi’deki İldem Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.

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Eşini 18 yerinden bıçaklayıp iyi hal indirimi alan sanığın cezası onandı - 2

İşe gitmek için evden çıkan Fatma Çakır, 1 yıl önce evlendiği ancak boşanma aşamasında olduğu Ahmet Çakır ile karşılaştı.

Çıkan tartışmada Ahmet Çakır, Fatma Çakır’ı 18 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Fatma Çakır, hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Fatma Çakır da 10 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Eşini 18 yerinden bıçaklayıp iyi hal indirimi alan sanığın cezası onandı - 3

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET SONRASI İNDİRİM

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Aralık 2022’de görülen davanın karar duruşmasında; mahkeme heyeti, Ahmet Çakır’ı eşi kasten öldürmek suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Daha sonra eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza, 16 yıla indirildi.

Sanık hakkında iyi hal indirimi de uygulayan heyet, 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Karara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatı itiraz etti.

Dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Bakanlık itiraz dilekçesinde, sanığa iyi hal indirimi uygulanmaması gerektiğini kaydetti.

DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, itiraz sonrası dosyada inceleme yaptı. İnceleme sonunda dosya ile ilgili duruşma yapılmasına karar verildi.

Yeniden görülen davanın duruşmasına, sanık Çakır ile avukatı katıldı. Ceza Dairesi Başkanı, Çakır hakkında beklenen akıl sağlığı raporunun kendilerine ulaştığını söyledi.

Daire Başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan alınan raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair görüş bildirildiğini belirterek, raporu dosyaya ekledi.

Burada savunma yapan sanık Çakır, “Fatma 3-4 gün yaşlı kişiler ile imam nikahlı yaşıyor, sonra onların ziynet eşyalarını alarak dolandırıyormuş. Bu olayda da beni dolandırdı. Olay günü 100 bin TL istedi, 5 bin TL verdim. Bu para da üzerinden çıktı. Evlilik vaadiyle dolandırıldım. O yaralar boğuşma sırasında bıçağın ucunun çizmesiyle oluştu. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı.” dedi.

Eşini 18 yerinden bıçaklayıp iyi hal indirimi alan sanığın cezası onandı - 4

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksik olmadığını belirterek yapılan başvurunun esastan reddine karar verdi.

Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.
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