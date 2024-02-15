Eşini 18 yerinden bıçaklayıp iyi hal indirimi alan sanığın cezası onandı

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksik olmadığını belirterek yapılan başvurunun esastan reddine karar verdi.

Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.