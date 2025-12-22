Eşini 22 bıçak darbesiyle katletti. "Kolumda Ebru yazıyor, sonsuzluk işareti var" diyerek kendini savundu
22.12.2025 13:51
İHA
Konya'da öğretmen Ebru Küçüktaşdemir, özel ders vermeye gittiği sitenin önünde katleden katil zanlısı eşi kendisini "Bana iftira atıyorlar hatta kolumda 'Ebru' yazıyor. Başında ve sonunda sonsuzluk işareti var." diye savundu.
Konya'da Ebru Küçüktaşdemir'i katleden Abdullah Küçüktaşdemir'in cezası belli oldu.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlarken tutuklu olan zanlı hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Hazırlanan iddianamede katil zanlısının eğitim fakültesindeki eğitimini yarıda bırakmasına rağmen yıllardır özel dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı belirtildi.
Zanlının telefonunda yapılan inceleme sonrası olay günü Ebru Küçüktaşdemir'e, "Cezaevinden başka yer mi var, bugün bu iş bitecek. Bende her şey bitti. Aklın varsa Konya'yı terk et." şeklinde tehdit mesajları attığı ortaya çıktı.
Katil zanlısının olaydan yaklaşık 6 saat önce "Av bıçağı Konya" gibi aramalar yaptığı da iddianamede yer aldı.
"KOLUMDA EBRU YAZIYOR"
Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "eşe karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açılan Abdullah Küçüktaşdemir'in yargılanmasında karar duruşması görüldü.
Zanlı duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Mahkeme heyetince son olarak söylemek istedikleri sorulan katil zanlısı, "Ben para pul düşkünü değilim, bana iftira atıyorlar. Kolumda 'Ebru' yazıyor başında ve sonunda sonsuzluk işareti var." diyerek kendini savundu.
Küçüktaşdemir, evliliğinin eşinin annesi yüzünden bozulduğunu dile getirdi.
Mahkeme heyeti, Abdullah Küçüktaşdemir'e ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.
NE OLMUŞTU?
Olay, 25 Ekim saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.
Abdullah Küçüktaşdemir (47), boşanma aşamasındaki eşi özel bir eğitim kurumunda öğretmen olan Ebru Küçüktaşdemir'i (45) özel ders vereceği site önüne önünde 22 bıçak darbesiyle yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirirken, olayda ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.