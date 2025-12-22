Eşini 22 bıçak darbesiyle katletti. "Kolumda Ebru yazıyor, sonsuzluk işareti var" diyerek kendini savundu

Hazırlanan iddianamede katil zanlısının eğitim fakültesindeki eğitimini yarıda bırakmasına rağmen yıllardır özel dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı belirtildi.

Zanlının telefonunda yapılan inceleme sonrası olay günü Ebru Küçüktaşdemir'e, "Cezaevinden başka yer mi var, bugün bu iş bitecek. Bende her şey bitti. Aklın varsa Konya'yı terk et." şeklinde tehdit mesajları attığı ortaya çıktı.

Katil zanlısının olaydan yaklaşık 6 saat önce "Av bıçağı Konya" gibi aramalar yaptığı da iddianamede yer aldı.