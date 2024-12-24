Eşini 30 kez bıçaklayıp cesedini karakola götüren kocaya iyi hal indirimi

Durmaz'ın cenazesi, otopsinin ardından Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Gözaltına alınan Bekir Durmaz da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Elif Durmaz'ın 4'ü öldürücü olmak üzere 30 bıçak darbesiyle öldüğü anlatıldı. Bekir Durmaz'ın ifadesinde, Elif Durmaz'ın kendisine karşı aksi ispat edilemeyen şekilde, "Ben senin eşin değilim. Bu gece bu evde kalmayacağım. Sen bana 3 kez 'Boş ol' dedin. Ben başkasını seviyorum" dediğine yer verilen iddianamede, sanık hakkında 'Haksız tahrik altında eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.