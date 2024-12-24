Eşini 30 kez bıçaklayıp cesedini karakola götüren kocaya iyi hal indirimi
Konya'da Bekir Durmaz, boşanma davası açtığı eşi Elif Durmaz'ı 30 bıçak darbesiyle öldürüp, cesediyle polis merkezine gitmişti. Bekir Durmaz "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulanarak 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 21 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında Süleyman Çelebi Mahallesi İsmail Kaya Caddesi'nde meydana geldi.
Çiftçi Bekir Durmaz, çocuklarına alışveriş yapmak için ikna ettiği boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Elif Durmaz'ı, otomobilde arka koltukta oturan zihinsel engelli oğlu Ö.F.D.'nin (11) gözleri önünde vücudunun 30 yerinden bıçakladı. Ardından polis merkezine gelip, otomobilin içindeki eşini bıçakladığını söyleyerek sağlık ekibi çağrılmasını istedi. Ekipler yaptığı kontrolde Elif Durmaz'ın öldüğünü belirledi.