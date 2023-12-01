Eşini boğarak öldüren katil: Çok seviyordum

Polisin yaptığı aramada Mine Kocadağ bulunamadı. Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu. Yapılan aramalardan sonuç alınamadı.