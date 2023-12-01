Eşini boğarak öldüren katil: Çok seviyordum

Denizli'de geçen yıl kaybolan bir çocuk annesi Mine Kocadağ'ın boğularak öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ön otopsi raporuna göre, Kocadağ'ın boğazında düğümlenmiş havlu bulundu. Eşini vahşice öldüren Mithat Kocadağ, ikinci duruşmada "Eşimi çok seviyordum, pişmanım" açıklaması yaptı.

Eşini boğarak öldüren katil: Çok seviyordum - 1

Bir çocuk annesi Mine Kocadağ, 18 Ağustos 2022'de ortadan kayboldu. Bir otelde bahçıvan olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ, polise gidip kayıp ihbarında bulundu. 

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Eşini boğarak öldüren katil: Çok seviyordum - 2

Polisin yaptığı aramada Mine Kocadağ bulunamadı. Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu. Yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Eşini boğarak öldüren katil: Çok seviyordum - 3

Soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipleri, çelişkili ifadeler veren Mithat Kocadağ'ın çalıştığı otelin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Mithat Kocadağ'ın güvenlik kamerası kayıtlarında el arabasıyla çuval taşıdığı görüntüler saptandı.

Polis ekipleri otelin arkasında ve bahçesinde ocak ayında Mine Kocadağ'ı aradı, ancak iş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında bir ize rastlanmadı.

Eşini boğarak öldüren katil: Çok seviyordum - 4

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI OTELİN BAHÇESİNE GÖMMÜŞ

30 Ocak'ta bir televizyon kanalındaki programa katılan Mithat Kocadağ, canlı yayında eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü itiraf edip cesedini gömdüğü yeri tarif etti.

Tarif üzerine Kocadağ'ın daha önce çalıştığı otelin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında genç kadının cesedi çuval içinde bulundu.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla çuvaldan çıkartılan ceset otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Eşini boğarak öldüren katil: Çok seviyordum - 5

BOĞAZINA DÜĞÜMLENMİŞ HAVLU BULUNDU

Mithat Kocadağ ifadesinde tartışma esnasında ittiği eşinin başını yere vurarak öldüğünü belirtti.

Kocadağ, eşinin cesedini 2 gün boyunca bazanın altında sakladıktan sonra çuvala koyup kardeşinin otomobiliyle gömmek üzere otelin bahçesine götürdüğünü  ifade etti.

Kocadağ ifadesinde eşinin düşerek öldüğünü söylerken, ön otopside kadının boğazına düğümlenmiş havlu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini boğarak öldüren katil: Çok seviyordum - 6

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Mithat Kocadağ hakkında eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Eşini boğarak öldüren katil: Çok seviyordum - 7

''EŞİMİ ÇOK SEVİYORDUM''

Bugün görülen ikinci duruşmaya Kocadağ tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

Kocadağ, duruşmasındaki ifadesinde, "Eşimi çok seviyordum. Bunların yaşanmasını istemezdim. Pişmanım." dedi.

Duruşma savcılığın olaya ilişkin mütalaasını sunmak üzere 19 Aralık tarihine ertelendi.

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