Eşini boğarak öldüren katil: Çok seviyordum
Denizli'de geçen yıl kaybolan bir çocuk annesi Mine Kocadağ'ın boğularak öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ön otopsi raporuna göre, Kocadağ'ın boğazında düğümlenmiş havlu bulundu. Eşini vahşice öldüren Mithat Kocadağ, ikinci duruşmada "Eşimi çok seviyordum, pişmanım" açıklaması yaptı.
Bir çocuk annesi Mine Kocadağ, 18 Ağustos 2022'de ortadan kayboldu. Bir otelde bahçıvan olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ, polise gidip kayıp ihbarında bulundu.