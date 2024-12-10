Eşini canice katleden adam kızını da öldürmekle tehdit etmiş
Bursa'da boşanma aşamasındaki diş hekimi eşini öldüren Atilla Çetin'in cinayeti, kızının ve oğlunun gözü önünde işlediği belirlendi. Katil zanlısının kızını da ölümle tehdit ettiği iddia edilirken çocuklar, Çetin'in kendilerine sürekli şiddet uyguladığını ifade etti. Çetin ise amacının öldürmek değil korkutmak olduğunu öne sürüp eşinin kendisini iki kişi ile aldattığını dile getirdi.
Olay, 27 Ekim'de saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi.
Kızı Z.Ç. (26) ve oğlu A.E.Ç. (22) ile birlikte evine giden Yasemin Uludağ Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in saldırısına uğradı.