Eşini canice katleden adam kızını da öldürmekle tehdit etmiş

Bursa'da boşanma aşamasındaki diş hekimi eşini öldüren Atilla Çetin'in cinayeti, kızının ve oğlunun gözü önünde işlediği belirlendi. Katil zanlısının kızını da ölümle tehdit ettiği iddia edilirken çocuklar, Çetin'in kendilerine sürekli şiddet uyguladığını ifade etti. Çetin ise amacının öldürmek değil korkutmak olduğunu öne sürüp eşinin kendisini iki kişi ile aldattığını dile getirdi.

Eşini canice katleden adam kızını da öldürmekle tehdit etmiş - 1

Olay, 27 Ekim'de saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi.

Kızı Z.Ç. (26) ve oğlu A.E.Ç. (22) ile birlikte evine giden Yasemin Uludağ Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in saldırısına uğradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eşini canice katleden adam kızını da öldürmekle tehdit etmiş - 2

Başından vurulan iki çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin yere yığılırken ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çetin, kurtarılamadı.

Eşini canice katleden adam kızını da öldürmekle tehdit etmiş - 3

Gözaltına alınan Atilla Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çetin'in, "Eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede çocuklarının da ifadesine yer verildi.

Eşini canice katleden adam kızını da öldürmekle tehdit etmiş - 4

"BABAM 1,5 YIL ÖNCE BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen Çetin'in kızı Z.Ç., "Babam 1,5 yıl önce evde bana saldırıp öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşim ile kahve içip evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken aracından aldığı silahla anneme ateş etti." dedi.

Eşini canice katleden adam kızını da öldürmekle tehdit etmiş - 5

Çiftin oğlu A.E.Ç. ise babasının kendisine, ablasına ve annesine sürekli şiddet uyguladığını dile getirip polise şikayet ettiklerini sözlerine ekledi. A.E.Ç., "Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü." dedi.

Eşini canice katleden adam kızını da öldürmekle tehdit etmiş - 6

"AMACIM KORKUTMAKT"

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini iki kişi ile aldattığını iddia eden ve amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, "Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip yanımda bulunan tabanca ile ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil; sadece korkutmaktı." dedi.

Eşini canice katleden adam kızını da öldürmekle tehdit etmiş - 7

ÖNCE HAKARET ETTİ SONRA ÖLDÜRDÜ

İddianame Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilirken, Atilla Çetin'in, çocuklarıyla kahve içtikten sonra evine dönmek için yola çıkan, kullandığı otomobilden inen eşini takip edip aracından inerek hakaret ettikten sonra otomobilinde bulunan tabancasını alarak apartmanın önünde bir el ateş ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Eşini canice katleden adam kızını da öldürmekle tehdit etmiş - 8

Dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde; Çetin'in ateş ettikten sonra apartmana sığınan diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin'in peşinden gittiği anlar da yer aldı.

Cinayet anının kayda alınmadığı görüntülerde; diş teknikerinin eşini ağır yaraladıktan sonra apartmandan çıkıp aracına binerek kaçması, annelerinin vurulmasına tanık olan çocukların olayın şoku ile yardım istemeleri, sağlık görevlilerinin gelme anı da yer alıyor.

Eşini canice katleden adam kızını da öldürmekle tehdit etmiş - 9

25'İNCİ YIL HİZMET ÖDÜLÜNÜ ÇOCUKLARI ALDI

Öte yandan Diş Hekimleri Odası'nın, "22 Kasım Diş Hekimliği Günü" etkinliği kapsamında, Yasemin Uludağ Çetin'in 25'inci hizmet yılı plaketini, törene katılan kızı ve oğluna takdim ettiği öğrenildi.

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