Eşini canice katleden adam kızını da öldürmekle tehdit etmiş

"AMACIM KORKUTMAKT"

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini iki kişi ile aldattığını iddia eden ve amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, "Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip yanımda bulunan tabanca ile ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil; sadece korkutmaktı." dedi.