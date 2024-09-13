Eşini katleden katil zanlısından hakaret savunması

Antalya’da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı katleden Şavaş Temirhanoğulları olayın üzerinden 24 saat geçmeden saklandığı yerde yakalandı. Zanlının ifadesinde barışmak için eve gittiğini ve eşinin hakaret edince dayanamayıp öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Eşini katleden katil zanlısından hakaret savunması - 1

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede sabah saatlerinde yaşanan olayda, Fadim Temirhanoğulları kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından ikametinde ateşli silahla vurularak öldürülmüştü.

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Eşini katleden katil zanlısından hakaret savunması - 2

Temirhanoğulları'nın cansız bedeni ise sabah saatlerinde okula gitmek için uyanan kızı İ.T. (17) tarafından bulundu.

Eşini katleden katil zanlısından hakaret savunması - 3

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eşini katleden katil zanlısından hakaret savunması - 4

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili sitenin güvenlik kameralarını inceleyen ve alınan ifadeler sonrası çalışmalarını derinleştiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın F.İ. isimli şahsın aracı ile birlikte Antalya'nın Korkuteli ilçesine kaçtığını belirledi.

Eşini katleden katil zanlısından hakaret savunması - 5

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu katil zanlısı, olayın üstünden 24 saat geçmeden Korkuteli Bayatbademler'deki villada yakalandı.

Eşini katleden katil zanlısından hakaret savunması - 6

Korkuteli ilçesinde gözaltına alınan Savaş Temirhanoğulları ve kaçmasına yardım eden F.İ. ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Eşini katleden katil zanlısından hakaret savunması - 7

Zanlı, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Uncalı Semt Polikliniği getirildi.

Eşini katleden katil zanlısından hakaret savunması - 8

Şüpheliler buradaki kontrollerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

Eşini katleden katil zanlısından hakaret savunması - 9

HAKARET İDDİASI

Cinayet zanlısı Savaş Temirhanoğulları'nın emniyette alınan ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiğini belirterek "Barışmak için gitmiştim. Zili çaldım ve içeri girdim. İçeride konuşuyorduk. Hakaret edince dayanamadım ve tabancayla öldürdüm." dediği öğrenildi.

Eşini katleden katil zanlısından hakaret savunması - 10
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