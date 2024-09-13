Eşini katleden katil zanlısından hakaret savunması
Antalya’da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı katleden Şavaş Temirhanoğulları olayın üzerinden 24 saat geçmeden saklandığı yerde yakalandı. Zanlının ifadesinde barışmak için eve gittiğini ve eşinin hakaret edince dayanamayıp öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede sabah saatlerinde yaşanan olayda, Fadim Temirhanoğulları kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından ikametinde ateşli silahla vurularak öldürülmüştü.