Eşini katleden sanığın internet aramaları kan dondurdu: Mahkemede kıskançlık savunması
Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı başına merdane ile vurduktan sonra iple boğarak öldüren Turgay Kındaç'ın internette "İple insan boğmak ne kadar sürede gerçekleşir" diye arama yaptığı ortaya çıktı. Sanık, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini anlatıp eşine sevgisini ispatlamak için çamaşır suyu içip fare zehri yediğini öne sürdü.
Bursa'da bir kadın daha cinayete kurban gitti.
Turgay Kındaç, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç'ın kız kardeşine, "Seher'i benden alamazsınız; öldürdüm. Eve polis ve ambulans gönderin, şakam yok." diyerek mesaj attı.
Mesajı gören kız kardeşi, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi. İki çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirlendi.