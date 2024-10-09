Eşini katleden sanığın internet aramaları kan dondurdu: Mahkemede kıskançlık savunması

AVUKAT, SAVUNMA İÇİN EK SÜRE İSTEDİ

Sanığın her iki oğlu da şikayetçi olurken Turgay Kındaç'ın avukatı Hakan Gündoğdu, müvekkilinin oğullarının duruşma salonunda olması ve dosyanın hassasiyetinden dolayı savunma yapmayacağını belirtti.

İfadeler karşısında müvekkili ile yüz yüze görüşüp, beyanlarla alakalı bilgisine başvurması gerektiğini söyleyen Gündoğdu, yazılı savunma yapmak için mahkemeden ek süre talebinde bulundu. Avukatın ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı erteledi.