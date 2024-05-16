Eşini markette bıçaklayıp katletmişti: Sümeyye'nin son görüntüleri çıktı
Antalya'nın Kepez ilçesinde, eşini çalıştığı zincir market şubesinde bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Mehmet Yavlak'ın cinayet öncesi ve sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde maktülün market içerisinde kaçarak kendisini depoya kitlediği görülüyor.
Kepez'deki bir zincir marketin şubesinde çalışan Sümeyye Yavlak'ın (26), 21 Ağustos 2023'te iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak tarafından öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası kaydı bulundu.