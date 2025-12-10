Eşini öldüremeyince başka kadını öldürdü! Kayseri'deki vahşetten yeni ayrıntılar
10.12.2025 17:00
Son Güncelleme: 10.12.2025 17:12
DHA, AA, İHA
Boşanma aşamasındaki eşini öldürmek için yaşadığı yere gitti, kendisine engel olmak isteyen başka bir kadını öldürdü. İki çocuk annesi genç kadın bugün memleketinde toprağa verildi.
Binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşiyle tartışıp onu bıçakladı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı binada meydana geldi.
Emekli başçavuş İlhan Ş., iddiaya göre ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti. Y.Ş. kapıyı açmadı.
İlhan Ş., daha sonra binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
İlhan Ş., yanındaki bıçakla Melek Gül'ü yaralayıp kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk annesi Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan İlhan Ş. tutuklandı.
Melek Gül, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi. Gül'ün cenazesine yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.
İddiaya göre tutuklanan İlhan Ş. boşanma aşamasındaki eşini daha önce defalarca kez tehdit etti hatta bu nedenle de gözaltına alındı.
Geçtiğimiz nisan ayında eşinin bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden İlhan Ş. eşinin tehdit şikayetiyle gözaltının ardından cezaevine gönderildi. Kıbrıs'ta 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra çıkan İlhan Ş. ardından Türkiye'ye dönerek kayınvalidesini dövdüğü şikayetiyle 2 ay cezaevinde kaldı.
"TELEFONLA TEHDİT ETTİ, BALTAYLA KAPIMA DAYANDI"
Olayın ardından İlhan Ş.'nin öldürmek istediği boşanma aşamasındaki eşinin ifadesi ortaya çıkmış, olay gününü şu sözlerle anlatmıştı:
"En son eşim beni dün yine telefonla tehdit etti. Bugün saat 09.45 sıralarında evimde bulunuyordum ve dairemizin elektriği kesildi. Daha önceden eşim kamera kayıtlarına ulaşılmaması için dairemizin elektriğini kestiği için yine aynı şekilde elektriği eşimin kestiğini düşündüm. Binanın elektriklerine baktığımda binada elektrik olduğunu anladım. Aynı zamanda asansörün bizim kata çıktığını görünce eşimin geldiğini anlayıp daire kapısını arkadan kilitledim. Kısa bir süre sonra eşim zile basmadan ve kapıyı çalmadan direkt olarak baltayla kapıyı kırmaya çalıştı.
Ben 'polisi arıyorum, git' diye yüksek sesle seslenmeme rağmen kapıyı kırmaya devam etti, kapıyı açabilmek için 5 dakika kadar uğraştı. Ben bu arada 112 arayarak bilgi verdim. Tüm bu aşamalarda küçük oğlum H.E. de yanımda bulunuyordu. Saat 09.55 sıralarında polisler geldi. Eşim polis gelmeden önce kaçmış, kapı baltayla zarar verildiği için açılması uzun sürdü, polis ve itfaiye ekiplerinin uğraşlarıyla yarım saat kadar sonra kapımız açıldı. Sonrasında polis ekipleriyle emniyete getirildik. Eşimin bina içerisinde ne yaptığından bilgim yoktu. Eşimin binamızın görevlisinin eşini öldürdüğünü öğrendim."
“KAPIYI AÇSAYDIM BENİ ÖLDÜRECEKTİ”
Eşinden şikayetçi olduğunu söyleyen kadın ifadesinde, "Eşim bugün daha önce olduğu gibi beni öldürmek amacıyla gelmiştir. Daire kapısını açabilse öldüreceğinden eminim. Bugün kapıma gelerek beni öldürmek isteyen eşim İ.Ş.'den şikayetçiyim." dedi.