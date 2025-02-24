Eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: “Ailemi öldürmekle tehdit etti, bu sefer ciddiydi”

Konya’da eşi Ömer Çeliktaş’ın bıçaklayarak öldüren Şerife Çeliktaş’ın ifadesi ortaya çıktı. Çeliktaş, eşinin sürekli olarak kendisini tehdit ettiğini söyledi. “Bu kez ailemi öldürmekle tehdit etti. Her zaman ediyordu ama bu sefer ciddiydi.” diyen Çeliktaş, alkolün de etkisiyle uyuyakalan eşini bu sırada öldürdüğünü anlattı.

Eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: “Ailemi öldürmekle tehdit etti, bu sefer ciddiydi” - 1

Konya’da ailesini ölümle tehdit eden eşini bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı.

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Eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: “Ailemi öldürmekle tehdit etti, bu sefer ciddiydi” - 2

Konya’da bir kadın, kendisini ve ailesini ölümle tehdit eden eşini öldürdü.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Sakarya Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Eve alkollü gelen galerici Ömer Çeliktaş ile eşi Şerife Çeliktaş arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: “Ailemi öldürmekle tehdit etti, bu sefer ciddiydi” - 3

Kavga sırasında Şerife Çeliktaş, eşi Ömer Çeliktaş’ı bıçakladı.

Ömer Çeliktaş yere yığılırken, Şerife Çeliktaş, polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Çeliktaş’ın yaşamıın yitirdiği belirlendi.

Çeliktaş, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çeliktaş’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: “Ailemi öldürmekle tehdit etti, bu sefer ciddiydi” - 4

“AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ, CİDDİYDİ”

Şerife Çeliktaş’ın tartıştığı eşini bıçakladığı sırada 13 yaşındaki kızlarının ise odasında olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çeliktaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Şerife Çeliktaş ifadesinde eşinin kendisine gerek cezaevinde görüşmelerinde gerekse tahliye olduktan sonra psikolojik şiddet uyguladığı öne sürdü.

Çeliktaş’ın, “Eve sürekli alkollü geliyordu. Yine tartıştık. Tartışmamızda bu sefer ailemi öldürmekle tehdit etti. Her zaman ediyordu ama bu sefer ciddiydi. Sarhoşluktan uyuyakaldığında mutfaktan aldığım bıçakla göğsünden bıçakladım.” dediği öğrenildi.
Eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: “Ailemi öldürmekle tehdit etti, bu sefer ciddiydi” - 5

2015 YILINDA CİNAYETE KARIŞMIŞ

Öldürülen Ömer Çeliktaş’ın 22 Temmuz 2015’te işlenen bir cinayette şüphelisinin yanında bulunup olaya karıştığı için bir yıl cezaevinde yattığı, sonraki süreçte ise yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi suçlardan cezaevine girdiği öğrenildi.

Çeliktaş’ın 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.
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