Eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: “Ailemi öldürmekle tehdit etti, bu sefer ciddiydi”
Konya’da eşi Ömer Çeliktaş’ın bıçaklayarak öldüren Şerife Çeliktaş’ın ifadesi ortaya çıktı. Çeliktaş, eşinin sürekli olarak kendisini tehdit ettiğini söyledi. “Bu kez ailemi öldürmekle tehdit etti. Her zaman ediyordu ama bu sefer ciddiydi.” diyen Çeliktaş, alkolün de etkisiyle uyuyakalan eşini bu sırada öldürdüğünü anlattı.
Konya’da ailesini ölümle tehdit eden eşini bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı.