Eşini öldüren uzman çavuş yakalandı
Adana'da öğretmen eşini sokak ortasında öldürüp, bacanağını da ağır yaraladıktan sonra kaçan uzman çavuş Gökhan Çelik yakalandı.
Adana’da öğretmen eşini silahla vurarak öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan uzman çavuş yakalandı.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı’nda meydana geldi. Murat Akdöker yönetimindeki 70 AAF 487 plakalı otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik (29) ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik (27) arasında tartışma çıktı.