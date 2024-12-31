Eşini öldürüp cesedini gölete bırakan müzisyen tutuklandı

Sakarya'da 2 çocuk annesi 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı öldürüp teslim olan müzisyen İskender Kodalak tutuklandı.

Eşini öldürüp cesedini gölete bırakan müzisyen tutuklandı - 1

Olay, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. 

Düğünlerde ve kafelerde müzisyenlik yapan İskender Kodalak, polis merkezine gidip 12 yıllık eşi Simge Kodalak’ı öldürdükten sonra cesedini Müezzinler Göleti'nin yanına bıraktığını itiraf edip, teslim oldu.

Bölgenin jandarma bölgesi olması sebebiyle polis, durumu jandarmaya haber verdi.

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Eşini öldürüp cesedini gölete bırakan müzisyen tutuklandı - 2

Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göletin kenarında Simge Kodalak'ı hareketsiz halde buldu.

Yapılan kontrolde Kodalak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Eşini öldürüp cesedini gölete bırakan müzisyen tutuklandı - 3

Boynunda kesici alet yarası bulunan Simge Kodalak'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Eşini öldürüp cesedini gölete bırakan müzisyen tutuklandı - 4

TUTUKLANDI

İskender Kodalak ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

İskender Kodalak, sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kodalak tutuklandı.

Eşini öldürüp cesedini gölete bırakan müzisyen tutuklandı - 5

Simge Kodalak'ın cenazesi ise Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Erenler Çaykışla Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Eşini öldürüp cesedini gölete bırakan müzisyen tutuklandı - 6

Simge Kodalak, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hasanbey Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşini öldürüp cesedini gölete bırakan müzisyen tutuklandı - 7
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