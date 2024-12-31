Eşini öldürüp cesedini gölete bırakan müzisyen tutuklandı
Sakarya'da 2 çocuk annesi 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı öldürüp teslim olan müzisyen İskender Kodalak tutuklandı.
Olay, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında gerçekleşti.
Düğünlerde ve kafelerde müzisyenlik yapan İskender Kodalak, polis merkezine gidip 12 yıllık eşi Simge Kodalak’ı öldürdükten sonra cesedini Müezzinler Göleti'nin yanına bıraktığını itiraf edip, teslim oldu.
Bölgenin jandarma bölgesi olması sebebiyle polis, durumu jandarmaya haber verdi.