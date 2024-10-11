Eşini önce katletti, sonra "yanlışlıkla vurdum" dedi

İstanbul Esenler'de Adem Muslu, eşi Güler Muslu’yu silahla ateş ederek öldürdü. Muslu, eşini yanlışlıkla öldürdüğünü iddia etti.

Eşini önce katletti, sonra "yanlışlıkla vurdum" dedi - 1

Bir kadın daha cinayet kurbanı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eşini önce katletti, sonra "yanlışlıkla vurdum" dedi - 2

Bugün sabah saatlerinde Nine Hatun Mahallesi’nde Adem Muslu (48) eşi Güler Muslu (49) ile tartışmaya başladı.

Eşini önce katletti, sonra "yanlışlıkla vurdum" dedi - 3

"YANLIŞLIKLA VURDUM"

Tartışma üzerine Adem Muslu, eşi Güler Muslu’ya silahla ateş etti. Adem Muslu daha sonra 112’ye telefon açarak eşini yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

Eşini önce katletti, sonra "yanlışlıkla vurdum" dedi - 4

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri katil zanlısını gözaltına aldı.

Eşini önce katletti, sonra "yanlışlıkla vurdum" dedi - 5

Güler Muslu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Eşini önce katletti, sonra "yanlışlıkla vurdum" dedi - 6

Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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