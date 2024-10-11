Eşini önce katletti, sonra "yanlışlıkla vurdum" dedi
İstanbul Esenler'de Adem Muslu, eşi Güler Muslu’yu silahla ateş ederek öldürdü. Muslu, eşini yanlışlıkla öldürdüğünü iddia etti.
Bir kadın daha cinayet kurbanı.
Bir kadın daha cinayet kurbanı.
Bugün sabah saatlerinde Nine Hatun Mahallesi’nde Adem Muslu (48) eşi Güler Muslu (49) ile tartışmaya başladı.
Tartışma üzerine Adem Muslu, eşi Güler Muslu’ya silahla ateş etti. Adem Muslu daha sonra 112’ye telefon açarak eşini yanlışlıkla vurduğunu söyledi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri katil zanlısını gözaltına aldı.
Güler Muslu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.