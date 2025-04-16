Eşinin ata mesleğiydi, hibeyle üretmeye başladı: Girişimci kadın şimdi 24 ülkeye satıyor

Kahramanmaraş'ta kurduğu bıçak fabrikasında 15 kişiye istihdam sağlayan girişimci kadın, ürünlerini iç piyasanın yanında dış pazara da satıyor.

Eşinin ata mesleğiydi, hibeyle üretmeye başladı: Girişimci kadın şimdi 24 ülkeye satıyor - 1

Eşinin ailesi tarafından 1876 yılından bu yana geleneksel yöntemlerle yapılan üretimi sürdürmek isteyen Çelik, 2012 yılında Türkiye'ye dönerek ilk olarak kırsal Hartlap Mahallesi'nde mini bir atölye kurdu, ardından kent merkezindeki Demirciler Çarşısı'nda imalathaneye geçti.

Geçen yıl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) hibe destekleriyle bıçak fabrikası kuran girişimci kadın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle işlerini geliştirdi.


TÜRKİYE HABERLERİ

Eşinin ata mesleğiydi, hibeyle üretmeye başladı: Girişimci kadın şimdi 24 ülkeye satıyor - 2

Çelik, geleneksel yöntemlerle günde 3 bin adet üretilen bıçakları yurt içinin yanı sıra Almanya, Amerika, Belçika, Fransa, Kanada ve İngiltere gibi 24 ülkeye satmayı başardı.

Emine Çelik, AA muhabirine, yurt dışında edindiği tecrübeyi geleneksel yöntemlerle yaptıkları üretimle birleştirdiğini, TKDK'dan aldığı destekle bıçak fabrikası kurduğunu anlattı.


Eşinin ata mesleğiydi, hibeyle üretmeye başladı: Girişimci kadın şimdi 24 ülkeye satıyor - 3

Süreç içerisinde devletin kendilerini biran olsun yalnız bırakmadığını dile getiren Çelik, son olarak makine ekipman desteği için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) sundukları projenin de onaylandığını ve çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti.


Eşinin ata mesleğiydi, hibeyle üretmeye başladı: Girişimci kadın şimdi 24 ülkeye satıyor - 4

KADINLARIN KULLANIMINA ÖZEL TASARIMLAR HEDEFLİYOR

Günlük 2 bin bıçak üretimi yapan işletmede 15 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Şu anda başta Almanya, Amerika, Belçika, Fransa, Kanada ve İngiltere olmak üzere 24 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz 3 yıl içerisinde çalışanlarımızın sayısını 50 kişiye, üretimimizi de günlük 10 bine çıkarmak. Biz halen geleneksel yöntemlerle üretim yapıyoruz. Kahramanmaraş bıçakçılıkta Türkiye'de üçüncü sırada, el işçiliğiyle üretimde ise birinci sırada. Hartlap bıçakları coğrafi tescilli olup Kahramanmaraş'ta 15 tescilli markadan bir tanesiyiz. Amacımız, markamızı gelecek nesillere, çocuklarımıza aktarmak ve bunu daha da ileriye taşımak. Bıçak üretimi alanında sadece erkeklere değil kadınlara da yer vermek istiyorum. Çünkü kadınlar mutfakta erkeklerden daha çok zaman geçiriyor. En büyük hedefim kadınların kullanımına daha konforlu tasarımlar üretmek."


Eşinin ata mesleğiydi, hibeyle üretmeye başladı: Girişimci kadın şimdi 24 ülkeye satıyor - 5

BIÇAK DIŞINDA DA ÜRETİM YAPILIYOR

"Lezzetli yemekler kaliteli bıçaklardan çıkar" sloganıyla hareket ettiklerini dile getiren Çelik, amacının kaliteli ve herkesin kullanmaktan memnun olacağı bıçaklar üretmek olduğunu söyledi.

Eşinin ata mesleğiydi, hibeyle üretmeye başladı: Girişimci kadın şimdi 24 ülkeye satıyor - 6


Çelik, üretim alanlarının sadece mutfak bıçaklarıyla sınırlı kalmadığını bunun yanında tarihi filmlerde de kullanılan geleneksel çakı, kılıç, çarık ve yemeni üretimi de gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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