Eşinin ata mesleğiydi, hibeyle üretmeye başladı: Girişimci kadın şimdi 24 ülkeye satıyor
Kahramanmaraş'ta kurduğu bıçak fabrikasında 15 kişiye istihdam sağlayan girişimci kadın, ürünlerini iç piyasanın yanında dış pazara da satıyor.
Eşinin ailesi tarafından 1876 yılından bu yana geleneksel yöntemlerle yapılan üretimi sürdürmek isteyen Çelik, 2012 yılında Türkiye'ye dönerek ilk olarak kırsal Hartlap Mahallesi'nde mini bir atölye kurdu, ardından kent merkezindeki Demirciler Çarşısı'nda imalathaneye geçti.
Geçen yıl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) hibe destekleriyle bıçak fabrikası kuran girişimci kadın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle işlerini geliştirdi.