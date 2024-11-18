"Eşinin cesedi başında Instagram'a girdi!" Güvenlik görüntüleri ortaya çıktı, katil koca için karar verildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde 29 yaşındaki Gamze Yağlıoğlu'nun 3 yıl önce oturduğu 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşüp ölümüne ilişkin davada eşi Alper Yağlıoğlu'na ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Acılı anne, dosyanın istinaf aşamasında olduğunu belirterek, "Kızım, Alper Yağlıoğlu tarafından intihar süsü verilerek katledildi." derken Yağlıoğlu'nun, kızının düşmesinin ardından sergilediği rahat tavırları eleştirdi. Anne, "Alper ambulansı ve jandarmayı beklerken, cesedin başında Instagram'a giriyor." dedi.
Alanya'da 24 Kasım 2021’de oturduğu 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Gamze Yağlıoğlu, hayatını kaybetti. Yağlıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, 1 yıllık eşi Alper Yağlıoğlu gözaltına alınıp tutuklandı.