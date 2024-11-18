"Eşinin cesedi başında Instagram'a girdi!" Güvenlik görüntüleri ortaya çıktı, katil koca için karar verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 29 yaşındaki Gamze Yağlıoğlu'nun 3 yıl önce oturduğu 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşüp ölümüne ilişkin davada eşi Alper Yağlıoğlu'na ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Acılı anne, dosyanın istinaf aşamasında olduğunu belirterek, "Kızım, Alper Yağlıoğlu tarafından intihar süsü verilerek katledildi." derken Yağlıoğlu'nun, kızının düşmesinin ardından sergilediği rahat tavırları eleştirdi. Anne, "Alper ambulansı ve jandarmayı beklerken, cesedin başında Instagram'a giriyor." dedi.

"Eşinin cesedi başında Instagram'a girdi!" Güvenlik görüntüleri ortaya çıktı, katil koca için karar verildi - 1

Alanya'da 24 Kasım 2021’de oturduğu 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Gamze Yağlıoğlu, hayatını kaybetti. Yağlıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, 1 yıllık eşi Alper Yağlıoğlu gözaltına alınıp tutuklandı.

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"Eşinin cesedi başında Instagram'a girdi!" Güvenlik görüntüleri ortaya çıktı, katil koca için karar verildi - 2

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde eşi kasten öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu, eşini balkondan iterek ölümüne neden olduğu kanaatiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"Eşinin cesedi başında Instagram'a girdi!" Güvenlik görüntüleri ortaya çıktı, katil koca için karar verildi - 3

Mahkemenin gerekçeli kararında; 1 metre 68 santim boyundaki Gamze Yağlıoğlu'nun, 1 metre 12 santim yüksekliğindeki tırabzana tutunmadan kendisini atmasının mümkün olmadığı, herhangi bir parmak ve tutunma izleri tespit edilmediği, sürtünme izinin bulunduğu aktarıldı.

"Eşinin cesedi başında Instagram'a girdi!" Güvenlik görüntüleri ortaya çıktı, katil koca için karar verildi - 4

Gamze Yağlıoğlu'nun ölümünün, sanığın kendisini balkondan ittirmesiyle meydana geldiği belirtildi. Raporda Gamze Yağlıoğlu'nun tırnaklarında sanığa ait DNA profili bulunduğu da ifade edildi. Mahkemeye sunulan, Gamze Yağlıoğlu'nun düşme anlarına ait sitenin güvenlik kamerası görüntüleri ise ilk kez ortaya çıktı.

"Eşinin cesedi başında Instagram'a girdi!" Güvenlik görüntüleri ortaya çıktı, katil koca için karar verildi - 5

"İNTİHAR EDECEK BİR DURUM YOKTU"

Dosyanın istinafta olduğunu, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen Gamze Yağlıoğlu'nun annesi Neşe Kıraç, "Kızım, Alper Yağlıoğlu tarafından intihar süsü verilerek, katledildi. O gün kızımla olaydan 2 saat önce görüştük ve sohbet ettik. Morali iyiydi, sağlıklıydı, hatta şakalaştık. İntihar edecek bir durum yoktu." derken kızının o gün eşi Alper ile tartıştığını belirtti.

"Eşinin cesedi başında Instagram'a girdi!" Güvenlik görüntüleri ortaya çıktı, katil koca için karar verildi - 6

"DİLERİM SONSUZA DEK HER GÜN YAŞAYARAK ÖLÜR"

Alper Yağlıoğlu'nun, kızının düşmesinin ardından sergilediği rahat tavırları eleştiren anne Neşe Kıraç, "Alper ambulansı ve jandarmayı beklerken, cesedin başında Instagram'a giriyor. Bir insanın eşinin cesedinin başında soğukkanlı, o kadar sakin bir şekilde durması, hayatın olağan akışına aykırı. Mahkeme de aynı kanıya vardı. Dilerim sonsuza kadar oradan çıkamaz. Sonsuza dek her gün yaşayarak ölür. Şu an dosya istinaf aşamasında. Yaptığı kötülüğün bedelini ödemesini istiyorum. Hayattaki tek amacım bu. Psikolojik ilaçlarla yaşamıma devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Eşinin cesedi başında Instagram'a girdi!" Güvenlik görüntüleri ortaya çıktı, katil koca için karar verildi - 7
"Eşinin cesedi başında Instagram'a girdi!" Güvenlik görüntüleri ortaya çıktı, katil koca için karar verildi - 8
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